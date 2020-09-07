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جهة بني ملال تسجل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جهة بني ملال تسجل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا"
ياسين أوشن
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 05:06

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 165 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ضمنها 29 حالة بإقليم بني ملال، و23 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و51 حالة بإقليم خنيفرة، و9 حالات بإقليم خريبكة، و53 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 3338 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، حسب الحصيلة اليومية للمديرية عينها، عند الساعة السادسة من مساء الأحد، 117 حالة شفاء جديدة، منها 85 حالة بإقليم أزيلال، وحالة واحدة بإقليم بني ملال، و6 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و4 حالات بإقليم خنيفرة، ثم 21 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 2621 حالة.

وفيما يتعلق بالوفيات، فقد سجلت الجهة حالة وفاة جديدة بإقليم خنيفرة، ليصل الإجمالي إلى 38 وفاة. فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 677 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 90470 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كشفت، الأحد، تسجيلَ 2234 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 72.394 حالة في المغرب.

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