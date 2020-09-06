24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السقوط من عمارة ينهي حياة خمسيني بمدينة أكادير‬ (5.00)

  2. الإثراء غير المشروع (5.00)

  3. التوجه إلى تفويت مصحات "الضمان الاجتماعي" يلاقي رفض نقابيّين (5.00)

  4. خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني (5.00)

  5. مُـدُنٌ بأسمَائها... !! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | حصيلة "كورونا" بسوس تتجاوز 100 حالة في يوم

حصيلة "كورونا" بسوس تتجاوز 100 حالة في يوم

حصيلة "كورونا" بسوس تتجاوز 100 حالة في يوم
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 06 شتنبر 2020 - 19:13

في حصيلة ثقيلة، بلغ مجموع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس "كورونا" بجهة سوس ماسة 109 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد التراكمي الإجمالي للإصابات منذ ظهور الوباء بالجهة 1535 حالة.

وتتوزع الحالات المؤكدة الجديدة المسجلة بجهة سوس ماسة بين أكادير إداوتنان بـ52 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ42 حالة، واشتوكة آيت باها بـ8 حالات، وتيزنيت بـ5 حالات، إضافة إلى حالتين بإقليم تارودانت.

أما بخصوص حالات الشفاء خلال الفترة ذاتها، فتم تسجيل 19 حالة تعافٍ، حسب المعطيات المحيّنة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، موزعة بين طاطا بـ17 حالة شفاء، وتزنيت بحالتين. فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة 98628 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.