حصيلة "كورونا" بسوس تتجاوز 100 حالة في يوم

رشيد بيجيكن من أكادير

في حصيلة ثقيلة، بلغ مجموع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس "كورونا" بجهة سوس ماسة 109 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد التراكمي الإجمالي للإصابات منذ ظهور الوباء بالجهة 1535 حالة.

وتتوزع الحالات المؤكدة الجديدة المسجلة بجهة سوس ماسة بين أكادير إداوتنان بـ52 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ42 حالة، واشتوكة آيت باها بـ8 حالات، وتيزنيت بـ5 حالات، إضافة إلى حالتين بإقليم تارودانت.

أما بخصوص حالات الشفاء خلال الفترة ذاتها، فتم تسجيل 19 حالة تعافٍ، حسب المعطيات المحيّنة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، موزعة بين طاطا بـ17 حالة شفاء، وتزنيت بحالتين. فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة 98628 حالة.