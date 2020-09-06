24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شرطة بريطانيا: قتيل ومصابون في "هجمات طعن"
- 139 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
- السلطة تبدأ تطبيق تدابير صارمة في بومالن دادس
- عتاد القوات الجوية الملكية المغربية يتعزّز برادارات أمريكية متطورة
- زخات رعدية وحرارة مرتفعة تهم مناطق في المملكة
التوجه إلى تفويت مصحات "الضمان الاجتماعي" يلاقي رفض نقابيّين (5.00)
خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني (5.00)
- المغرب يسجل 2234 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (192)
- فرق برلمانية تطلب تأجيل التعديلات على تجريم الإثراء غير المشروع - (81)
- مدارس ترغم أولياء على ترك "مجموعات واتساب" - (78)
- خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني - (65)
- حوار الليبيّين ينطلق ببوزنيقة للبحث عن تسوية الخلافات في المغرب - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حصيلة "كورونا" بسوس تتجاوز 100 حالة في يوم
في حصيلة ثقيلة، بلغ مجموع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس "كورونا" بجهة سوس ماسة 109 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد التراكمي الإجمالي للإصابات منذ ظهور الوباء بالجهة 1535 حالة.
وتتوزع الحالات المؤكدة الجديدة المسجلة بجهة سوس ماسة بين أكادير إداوتنان بـ52 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ42 حالة، واشتوكة آيت باها بـ8 حالات، وتيزنيت بـ5 حالات، إضافة إلى حالتين بإقليم تارودانت.
أما بخصوص حالات الشفاء خلال الفترة ذاتها، فتم تسجيل 19 حالة تعافٍ، حسب المعطيات المحيّنة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، موزعة بين طاطا بـ17 حالة شفاء، وتزنيت بحالتين. فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة 98628 حالة.