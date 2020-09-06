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ولاية أمن أكادير تدحض "مزاعم" رضا الطاوجني

ولاية أمن أكادير تدحض "مزاعم" رضا الطاوجني
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:30

أوضحت ولاية أمن أكادير أن شريط الفيديو، المنشور على وسائط الإعلام البديل، الذي يظهر فيه شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، في إطار بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالتزوير، ووضع صفائح مزورة، واستعمال التدليس، وحيازة بضاعة من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، والسياقة بدون رخصة، وانعدام التأمين، "نسب فيه المعني بالأمر (رضا الطاوجني) مجموعة من المزاعم والادعاءات حول ظروف البحث معه وإيداعه تحت الحراسة النظرية في القضية الزجرية التي أدين من أجلها بشهرين حبسا نافذا".

وذكر بيان حقيقة صدر عن ولاية أمن أكادير أن الشريط "ينطوي على قذف صريح في حق هيئة منظمة تحتفظ مصالح الأمن الوطني بحقها في الركون إلى القضاء بشأنها، كما تحرص على نشر هذا البيان التوضيحي، وذلك رفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الادعاءات المنشورة من شخص كان موضوع تقييد للحرية بموجب الحراسة النظرية، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث".

وردا على ما جاء في شريط الفيديو، أوضح المصدر ذاته أنه بخصوص ظروف الإيداع في مرحلة ما قبل التقديم أمام النيابة العامة المختصة، فإن "صاحب الشريط أدلى بمعطيات عارية من الصحة ولا تتسق نهائيا مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لغرف الأمان المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والتي تختلف تماما عن أماكن الإيواء أو المكاتب أو قاعات الاستجواب، بالنظر إلى أنها تقتضي الموازنة بين إملاءات الأمن والسلامة، سواء بالنسبة للعاملين بها أو الموضوعين فيها، وكذا شروط الإبقاء تحت النظر تفاديا لأي إيذاء عمدي من جانب المشتبه فيهم أنفسهم أو فيما بينهم، فضلا عن خصوصية الأفرشة والتجهيزات والمعدات الداخلية التي لا ينبغي أن تشكل، بأي شكل من الأشكال، مصدر تهديد لسلامة الموظفين أو المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية من أجل جنايات وجنح مختلفة".

واسترسلت ولاية أمن أكادير في دحض ما صدر عن صاحب الشريط من "مزاعم كاذبة"، مؤكدة أن "أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية تمت إعادة هيكلتها بشكل كامل في نونبر من سنة 2017، وتم تجهيزها بمكيفات للتهوية، وتمتد على مساحة تضاعف مرتين المساحة التي أدلى بها المصرح بشكل خاطئ في شريطه المنشور، كما أنها تضم عدة غرف مخصصة للرشداء الذكور، وفضاء مستقل ومنعزل خاص بالأحداث، وآخر للنساء، له مرفق صحي خاص به وليس كما أورد ذلك، بشكل مشوب بالتحريف، الشخص المصرح".

وأضافت أن "أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، شأنها شأن باقي مرافق ولاية أمن أكادير، تخضع لعملية تنظيف وتطهير صحي من طرف الشركة المتعاقدة، مع تباين في التوقيت الزمني لعمليات التنظيف، على اعتبار أن غرف الأمان تؤوي الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، وبالتالي فإن عمليات التنظيف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ساعات الاستجواب والبحث وكذا موعد التقديم أمام النيابة العامة، وهي الأشياء التي غابت عن صاحب الشريط، وجعلته يسقط في تناقضات عديدة".

أما بالنسبة للمزاعم المسجلة خلال الاستماع إلى المعني بالأمر، فينبغي التأكيد، تورد ولاية أمن أكادير، على أن "قانون المسطرة الجنائية يسمح لضابط الشرطة القضائية أن يطرح على المشتبه فيه كافة الأسئلة التي يراها مفيدة للبحث، ومجدية لاستجلاء الحقيقة، كما أن من حق ضابط الشرطة القضائية أن يشتغل على هذه الأسئلة مسبقا توخيا للحقيقة والعدالة، وذلك بخلاف استنباطات المعني بالأمر التي أوردها في الشريط بشكل محفوف باللبس. كما أن المزاعم التي أثارها المعني بشأن تدخين رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال البحث معه فتبقى بدورها اتهامات كيدية، على اعتبار أن المسؤول الأمني المعني لا يتعاطى للتدخين نهائيا".

"وتبديدا لباقي المزاعم والادعاءات المغرضة الواردة في الشريط المنشور، تؤكد ولاية أمن أكادير أنه خلال فترة إيداع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية (26 و27 يونيو 2020) لم يثبت أن كان أي شخص مريض بالسل داخل أماكن الإيداع بالنسبة للرشداء أو القاصرين، بدليل السجلات الطبية الممسوكة بولاية الأمن أو بالسجن المحلي، كما لم تظهر أية أعراض على أي شخص محتفظ به، أو طالب أي شخص بنقله للمستشفى من أجل مرض مماثل، وهو ما يدحض المزاعم المنشورة من قبل المعني بالأمر"، تضيف المؤسسة الأمنية ذاتها، مشيرة في جانب آخر إلى أنها "تتحفظ على التدخل غير المقبول لصاحب الشريط في المساطر القضائية والإجراءات الأمنية المتخذة لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني، خصوصا عندما استعرض وضعية شخص تم ضبطه من أجل إصدار شيك بدون رصيد كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف ولاية أمن الدار البيضاء".

وأكدت في هذا الصدد أن "توقيف الأشخاص المبحوث عنهم لا يخضع للاعتبارات الشخصية، أو للتأويلات غير القانونية، وإنما يستند إلى المقتضيات التشريعية ذات الصلة ولتعليمات النيابة العامة المختصة". كما دحضت ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، "مزاعم الانهيار العصبي في صفوف المكلفين بحراسة غرف الأمان، والذين يخضعون لبرنامج العمل 08x04، الذي يتيح لهم فترة راحة كافية وعدد ساعات محدودة للعمل".

"ولئن كان الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في قضية زجرية ليس مخولا لتوجيه عمل موظفي إنفاذ القانون، فإن ولاية أمن أكادير تشدد على تذكيره بأن مصالحها الصحية تتوفر على أخصائيتين نفسيتين، تعملان على مواكبة وتأمين الدعم النفسي للموظفات والموظفين"، تضيف ولاية الأمن بأكادير.

وعلى صعيد آخر، أكدت ولاية الأمن ذاتها أن "المزاعم التي تحدث عنها المعني بخصوص إيداع قاصرين بغرف الأمان خلال فترة تواجده تحت الحراسة النظرية، وكذا نساء تم التحرش بهن، فإنها تبقى مزاعم مشوبة بعدم الدقة وزائفة أحيانا، ذلك أن مراجعة سجلات أماكن الاحتفاظ تحت الحراسة والمراقبة الخاصة بالأحداث أوضحت أنه تم استقدام أربعة قاصرين في تلك الفترة، أحدهم من أجل التلبس بالسرقة وثلاثة في وضعية صعبة بعدما تم العثور عليهم وهم يتسولون في ظروف قد تمس بسلامتهم الجسدية، حيث تم إخضاع الأول للبحث التمهيدي، بينما تم إيواء الباقين في المكان المخصص لهم بأمر من النيابة العامة المختصة بمعزل عن باقي الأشخاص المحتفظ بهم".

أما بالنسبة للمزاعم المسجلة بحق النساء المحتفظ بهن تحت الحراسة النظرية، فقد "أوضحت عملية المراجعة والتحري بأن عددهن لم يتجاوز ثلاث سيدات، تم إيداعهن تحت الحراسة النظرية بشكل متزامن مع الاحتفاظ بالشخص صاحب الشريط، لكن في الغرفة المخصصة لهن بشكل منعزل عن الرجال، وهي الغرفة التي تتوفر على مرفق صحي خاص بها، وذلك على النقيض مما أورده المعني بالأمر في تسجيله المنشور"، توضح ولاية أمن أكادير.

وفي الأخير، شددت ولاية الأمن ذاتها على "التذكير مرة أخرى بأن صاحب الشريط، الذي كان موضوع بحث تمهيدي في قضية زجرية، قد استعرض مزاعم وادعاءات مشوبة بالقذف الصريح في حق مصالح الأمن الوطني، وإهانة في حق موظفيها، وهو ما يحفظ حقها في اللجوء إلى القضاء معززة بالأدلة والإثباتات والسجلات التي تفند مزاعمه واتهاماته العارية من الصحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - yaaaaaaaaadris الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:47
أدخلت نفسك في متاهات لا يعلم نتائجها إلا الله ،
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-20
2 - sami الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:49
المعتقل لا يمكن ان يتخيل ما وقع له او يشاهد فيلم سنمائي ويتهمكم بما شاهد فيه.

يجب على الاداؤة ان تعترف بالخطأ فالمعصوم الوحيد هو الله عز وجل... وكبنا نعرف حال الادارت المغربية خصوصا الكوميسارية والمستشفي والسجن.

الله يعافينا
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30
3 - استاذ قانون الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:52
اسيدي بحالك ابحال المغاربة، اش بغيتي ديرو ليك النكافة، هكذا اوما تفكينا مع المجرمين عاد ابغيتي استقبال 5 نجوم،
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-30
4 - مواطن غيور1/ الصادقون الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:52
السللم عليكم
أودي بلا ما تكدبوه، و هل نكدبكم و أنتم الصادقون؟
هدا يدكرني بلاغات الإدارات العمومية في المغرب، فإن كنت من المطبلين و قولوا العام زين فأنت من الصادقين و من المقربين.
و إن كنت تشكك و تنكر فانت من الكادبين و من المغضوب عليهم و الضالين...
آن الاوان أن تعي الدولة أن وقت التغيير حان، و ان مغاربة الفيسبوك ليسوا هم مغاربة الراديو و الترنزيزستور...
النظام الدي لا يتجدد يموت!
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24
5 - HASSAN الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:02
طبعا حق الرد مكفول وعندنا في هذا البلد المخزن دائما على صواب
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26
6 - المغربي الحر الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:02
لماذا تكلفون انفسكم دائما عناء الرد و التبرير،فبعد ادارة السجون هاهي ولاية امن اكادير تكذب ظروف الاعتقال ، لماذا تضيعون الوقت في اصدار بيانات تكذيبة و نحن نعرف تماما أن المدعو محمد رضا و المهداوي و قبلهما اخرون كثر يفترون و يتكلمون ربما على دولة جنوب الصحراء و ليس المغرب، نحن نعيش في هاته الجنة فوق الارض و نعرف تماما ان البوليس ملائكة فوق الارض و السجون قصورا لا ينقص مقيميها الا الحرية، نعرف تمام المعرفة ان ما يقولون هو ضرب من الخيال و ما تقولون انتم هو الصواب ...سجوننا و ظروف الاعتقال بمخافر الشرطة تشبه الاقامة في فندق المامونية و بالمجان يا سلام عليكم ... نحكو به قدامنا راه تشوكو مع هاد كورونا ...
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14
7 - بوجمعة الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:06
إذن كل ما قاله رضا الطاوجني كذب في كذب، وأنتم فقط من تملكون مفاتيح الحقيقة، بالله عليكم على من تضحكون،....
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21
8 - عادل الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:09
المخزن دائما ما يكذب الحقيقة وينسج الكذب والبهتان، لله المشتكى، وطن لا يقبل النقد فلن يدرك التقدم ولا الازدهار...
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18
9 - محماد الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:12
رد الأمن على ڤيديو المناضل الحقوقي رضا طاوجني يعكس حقيقة أقوال الرجل وأن المخزن أصابه السعار.
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16
10 - Mohamed 77 الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:13
خلاصة القول هو أنه كان في فندق خمس نجوم حسب مديرية الأمن ههههه
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16
11 - مرحبا في الجحيم الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:14
الامن يجب ان يكون في خدمة المواطن كيفما كان الحال وليس احصاء انفاسه في انتضار ادخاله الى السجن، ليس فقط رضا من وصف جحيم الضيافة عند الشرطة ولكن ما رواه اناس اخرون افضع واروع. نحن في دولة يعامل فيها المواطن كالحشرة وهدا نعيشه يوميا.
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12
12 - Contrex الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:14
ولاكن الكل يردد و يقول ما قاله الأخ رضى الطاوجني يجب أن لا نغطي الشمس بالغربال كما يقال.
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5
13 - haythayt الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:18
الانكار هو المخلص من هده التهم التي ساقها هدا الشخص
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1
14 - عادل الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:26
فبلاصت متخرجوا تنوروا الراي العام في القضايا المهمة وليتوا تجتامعوا و تخرجوا بيانات علا ولاد الشعب لي مقاتلين مع الشفارة ...قاليك نادي القضاة و قناة بلاجدود...دابا ولاية اكادير تصدر بلاغ خاوي فارغ لا قيمة له...هضروا فالصح و خدموا بلادكوم ولا العواقب غادي تكون وخيمة و من عند الشعب المغربي
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8
15 - شهادة بدون نفاق الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:30
فعلا رجال الامن كلهم بدون استثناء يطبقون القانون بحذافيره ويحترمون الموقوفين ويمدون لهم كامل امساعدات, ولايذخنون اتناء الاستنطاق او البحث او مزاولتهم لباقي المهام المنوطة لهم, وهذه التصرفات الصحيحة تشمل باقي رجال الامن في المصالح الاخرى. نفس الشيئ بالنسبة للدرك وباقي موظفي الدولة..وتحية اجلال واخلاص لهم.. وان كان هدا السيد قد صادف مثل هذه التصرفات فهي في الخاص
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-8
16 - agadir الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:31
والله ماقاله رضى فهو حق وإكتر من دلك فأنا واحد شاهد عين بل العدد منا شهود
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10
17 - jamit الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:33
انا صدقتك يا رضا الطاوجني اعرف انك شجاع و لا تقول الا الحقيقة تحية لك يا رضا
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13
18 - احمد الحنصالي الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:36
شخصيا ادحض مزاعم ولاية أمن اكدير، كل ما جاء في هذا التصريح كذب في كذب. لماذا تهابون الحقيقة؟ كل من يجهر بالحقيقة فهو كذاب. وغدا سيطلع الشعب على الحقائق وستسمونه
مفتريا على الخالق. ربنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السَّبِيلَا
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7
19 - سجين سابق الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:46
 لا اظن ان سي رضى الطوجني سيق له ان كذب في اي فديو له. وكيف وانه خرج للتو من السجن ان يحاول تزوير حقيقة  ما عايشه من خلال تجربته .
واذا ارادت شرطة اغادير تفنيذ مزاعم ااطوجني فما عليها الا ان تفتح دهاليز جيوراتهاو مقراتها للصحافة الشريفة.
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7
20 - رضى الأحد 06 شتنبر 2020 - 22:51
بعد قراءتي للمقال اكتشفت ان ولاية امن أكادير تضاهي مبنى امن نيويورك
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8
21 - لحسن الأحد 06 شتنبر 2020 - 23:02
هناك قاعدة معروفة مفادها ان البينة على المدعي واليمين على من أنكر . صاحب الشريط عازم على تقديم دعوى التعويض وربما ولاية الأمن ستواجهه بدعوى زجرية بالقذف في حق مصالح الأمن باكادير وليس ضد أشخاص معينين ،علما بان القذف او السب يكون ضد أشخاص ذاتيين و له إثباتاته هو الاخر وليس اي كلام قد يكيف سبا او قذفا حتى ضد أشخاص . ولا اعتقد ان كلام صاحب الشريط فيه اي سب او قذف ضد اي شخص وليس ذلك من عادته في كل أشرطته التي ينتقد فيها اداء بعض المرافق العمومية بكل هدوء ورزانة . على الطرفين اذن الإدلاء بدفاعهما كل على حدىً . من حق المعني بالأمر ان يرفع دعوى ضد الادارة ومن حق الادارة هي الاخرى ان تدلي بدفاعها بدون اية حساسية او تكييف الامر بانه جنحة سب او قذف معين وهذا امر عادي و جاري به العمل بكل الدول الديمقراطية .
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3
22 - Titanic الأحد 06 شتنبر 2020 - 23:10
dommage tu a quitter la prison rentre chez tes enfants et ta famille tranquille ----j'ai penser que t'allez faire des problèmes a toi meme et ta famille en plus tu peu pas changer le monde ou ces gens , oui tu cherche le bien de ta ville et ton pays ---------
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0
23 - مواطن مغربي الأحد 06 شتنبر 2020 - 23:14
ربما هاذ الطوجني بتصرفاته الحمقاء هذه
اراد ان يقول لساكنة اكادير انه هو الاجدر لان يكون
عمدة اكادير و ان ممثليها من ابناءها ليس لهم القدرة على تسيير امور مدينتهم و حيث هو طاوجني
لا يتكلم الامازيغية فهو الافضل لتسيير شؤون اكادير
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-4
24 - مواطنة الأحد 06 شتنبر 2020 - 23:20
لا افهم جيدا الانسان المغربي
التعليقات متاقضة من مقال الى اخر وكأن عدة شعوب تتكلم عن نفس الموضوع ؟؟؟

ألا يشتكي المغاربة من راحة المجرمين ي السجون وخروجهم بصحة أفضل ؟ وهو ما يشجع على الجريمة؟؟

ألا تطالبون بالاعمال اشاقة للمجرمين؟؟ وعدم جعل السجن راحة وتطبيب واكل على حساب دافعي الضرائب للمجرمين؟؟

فما بكم الأن تطالبون بسجون جيدة للمجرمين؟؟؟

فهموني يرحم باباكم أنا تلفت معاكم؟؟؟

يوم يطالب الانسان المغربي بحريته هو كإنسان ... ويبتعد عن شؤون الدولة ويكون مسؤولا على نفسه وصريحا مع نفسه سنصبح دولة متقدمة.

أما وأنتم تنتقدون فقط للإنتقاد ... أي شيء حتى ما هو ضد مصلحتكم .. كما تفعلون في هذا المقال ... فوالله لا طفرناه

وشكرا
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