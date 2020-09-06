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تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
محمد ايت حساين من تنغير
الأحد 06 شتنبر 2020 - 23:20

سجلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت، الأحد، 287 إصابة بفيروس "كورونا"، وهي أعلى حصيلة تسجل بالجهة منذ بداية الوباء.

وتوزعت الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بين إقليم زاكورة بـ102 حالة، وإقليم الرشيدية بـ66 حالة، إضافة إلى 59 حالة بإقليم ورزازات، و30 حالة بإقليم تنغير، و30 حالة بإقليم ميدلت، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات بعموم الجهة إلى 3589 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

وفي السياق ذاته، أشارت المعطيات الرسمية، التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة، أن 78 شخصا تماثلوا للشفاء في الفترة المذكورة، منهم 43 شخصا بإقليم زاكورة، و25 شخصا بإقليم الرشيدية، و7 مصابين بإقليم ورزازات، و3 آخرين بإقليم تنغير، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 2104 حالات.

وبخصوص الوفيات، أوضحت المعطيات نفسها أن الجهة سجلت 3 حالات وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وانفرد بها إقليم الرشيدية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية تفشي الوباء بعموم الجهة إلى 89 حالة وفاة، فيما يوجد تحت التكفل الطبي 1396 مصابا.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة، فإن العشرات من الإصابات المسجلة بإقليم زاكورة تعود إلى عمال بمنجم بوازار بضواحي إقليم ورزازات، مشيرة إلى أن الجهة تواجه موجة ثانية حادة لفيروس "كورونا" بسبب توافد آلاف المواطنين عليها خلال عيد الأضحى.

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