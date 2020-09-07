سلطات أزيلال تتفقّد أوضاع مدرسة مهددة بالسقوط

حميد رزقي من أزيلال

قام محمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، الأحد، مرفوقا بالمدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية، ورئيس قسم التجهيز بالعمالة، وممثلي السلطة المحلية، ورئيس جماعة آيت عباس، بزيارة ميدانية لدوار كلابو بجماعة آيت عباس للاطلاع على وضعية مدرسة كلابو المهددة بالسقوط جراء انجراف التربة حولها بسبب العواصف الرعدية.

وذكر تقرير، حصلت عليه هسبريس، أنه تقرر بناء حجرتين دراسيتين في أقرب الآجال بالقرب من المدرسة، وتقوية جنبات الشعبة ابتداء من الأسبوع الجاري لحماية المؤسسة، التي أصرت الساكنة على الاحتفاظ بها في مكانها الحالي، مع تسريع الدراسات التقنية من طرف وكالة الحوض المائي لأم الربيع، وتوفير الاعتمادات اللازمة لحماية البنايات من الفيضانات.

وفيما يخص مطلب الساكنة المتعلق ببناء قنطرة على واد الأخضر وتعبيد الطريق المؤدية إلى دوار كلابو، أوضحت المعطيات ذاتها أن عامل الإقليم أكد خلال زيارته الميدانية لدوار كلابو أن هذين المشروعين مبرمجان ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي برسم سنة 2021.

وبيّن التقرير ذاته أن بناء المؤسسة بجانب الواد والشعاب جاء نتيجة انعدام الأراضي الصالحة للبناء بالمنطقة، ونظرا لاستحالة توفير عقار بهذه المنطقة لصعوبة التضاريس رغم توفر الاعتمادات اللازمة لتحويل المدرسة.

جدير بالإشارة أن زيارة عامل الإقليم لدوار كلابو جاءت تفاعلا مع نداء عدد من النشطاء والسكان المحليين، الذين طالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل للنظر في وضعية مدرسة ابتدائية أصبحت مهددة بالسقوط جراء العواصف الرعدية التي عرفتها منطقة آيت عباس، والتي تسببت في انجراف كمية مهمة من التربة من جنبات شعبة تخترق الدوار.