الجائحة تؤجّل الامتحانات الجامعية بالدار البيضاء

هسبريس من الرباط

أعلنت رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في بلاغ وجهته إلى رؤساء مؤسساتها، وجميع الأساتذة والإداريين والطلبة، أن "جميع الامتحانات الربيعية برسم السنة الجامعية 2019-2020، المبرمجة بصيغة حضورية، قد تم تأجيلها لمدة أربعة عشر يوما".

وأشارت رئاسة الجامعة إلى أن قرار تأجيل الامتحانات جاء "على إثر تزايد البؤر الوبائية بعمالة الدار البيضاء، وما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة، حيث أصدرت الحكومة المغربية بلاغا رسميا، يفيد باتخاذها لمجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري على الساعة الثانية عشرة زوالا".

وأضاف المصدر ذاته أن من بين التدابير، التي تضمنها بلاغ الحكومة، "إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد لمدة أربعة عشر يوما".