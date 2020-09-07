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الجائحة تؤجّل الامتحانات الجامعية بالدار البيضاء

الجائحة تؤجّل الامتحانات الجامعية بالدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 00:05

أعلنت رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في بلاغ وجهته إلى رؤساء مؤسساتها، وجميع الأساتذة والإداريين والطلبة، أن "جميع الامتحانات الربيعية برسم السنة الجامعية 2019-2020، المبرمجة بصيغة حضورية، قد تم تأجيلها لمدة أربعة عشر يوما".

وأشارت رئاسة الجامعة إلى أن قرار تأجيل الامتحانات جاء "على إثر تزايد البؤر الوبائية بعمالة الدار البيضاء، وما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة، حيث أصدرت الحكومة المغربية بلاغا رسميا، يفيد باتخاذها لمجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري على الساعة الثانية عشرة زوالا".

وأضاف المصدر ذاته أن من بين التدابير، التي تضمنها بلاغ الحكومة، "إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد لمدة أربعة عشر يوما".

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1 - hamid الاثنين 07 شتنبر 2020 - 00:43
الحكومة تسير بسلاسة نحو تطبيق التعليم عن بعد. فهي عاجزة على إستقبال كل التلاميذ الذين فضلوا التعليم الحضوري وكذلك ذلك التسوناني من التلاميذ الذين يرغبون في الإنتقال من التعليم الخصوصي إلى العمومي ولازال لم يحسم في أمرهم، والآن سوف تكتفي فقط بإعطائهم رقم عوض مقعد في المؤسسة المرغوبة. وهناك معلومة أخرى هو أن الوزارة في صدد تحضير دروس عن بعد ستلقى عبر الإداعات أو عبر موقع الوزارة وستكون هي المرجع الأساسي للإمتحانات. وكل هذا الإجراء هذفه إنقاد السنة الدراسية بأي طريقة وأقل تكلفة. أما التلميذ فليكن الله في عونه إما لقلة الوسائل أو ضعف الإستيعاب لأن التعليم لا يمنح أي قيمة مضافة له. فالمطلوب الآن من الوزارة أن تحدث تغييرات جدريا في المقررات والمواد لأن البيداغوجيا والوسائل تغيرت وأصبحت فقط قراءة كم من المعارف لا غير ولا يمكننا أن نتكلم عن الكفايات.
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