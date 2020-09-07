أكاديمية البيضاء تكشف "عمالات التعليم عن بعد"

هسبريس من الرباط

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات أن الموسم الدراسي 2020/2021 سينطلق يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري بالنسبة لجميع التلاميذ.

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ لها، أنه "تبعا لبلاغ الحكومة الصادر يوم الأحد 6 شتنبر الجاري، فقد تقرر تفعيلا لتوصيات السلطات الولائية والصحية بهذه الجهة اعتماد الدراسة عن بعد حصريا بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بكل الأسلاك والمؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية، وذلك في مجموع عمالات مقاطعات الدار البيضاء، وهي الدار البيضاء- أنفا، الفداء مرس السلطان، الحي الحسني، عين الشق، الحي المحمدي عين السبع، ابن امسيك، مولاي رشيد، سيدي البرنوصي".

وأضاف البلاغ أن "هذا القرار ينطبق كذلك على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر تضم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "بالنسبة للتلميذات والتلاميذ غير المعنيين بهذا القرار والمنتمين إلى باقي المديريات الإقليمية التابعة للجهة، فسيتم استقبالهم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 شتنبر داخل المؤسسات التعليمية في مجموعات صغيرة تراعي شروط التدابير الوقائية ووفق البرمجة المعلن عنها سابقا في بلاغ الوزارة".

واستنادا إلى هذا القرار، يضيف البلاغ، "يتوجب على جميع الأطر الإدارية والتربوية التابعة لهذه الأكاديمية أن تلتحق بمقرات عملها في الموعد المحدد من أجل اتخاذ الإجراءات والترتيبات الضرورية، حتى يتم انطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف صيانة لمصلحة ومستقبل المتمدرسات والمتمدرسين، وذلك ضمانا للتحصيل الدراسي لبناتنا وأبنائنا، سواء تعلق الأمر بالتعليم عن بعد أو الحضوري".

وإذ تقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات هذه المعطيات، فإنها "تؤكد حرصها على تثمين ما سيبذله أطرها التربوية والإدارية من قصارى الجهود لإنجاح هذا الموسم الدراسي".