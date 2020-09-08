24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:30
|16:59
|19:48
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء
- الجائحة تزيد من خسائر تصدير السيارات بالمغرب
- لا تبيعوا الوهم للمغاربة
- "نقابة مستقلة" تستعد لجمع شمل ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب
- لماذا ينبغي إضافة الزيت للخضروات الصفراء والحمراء؟
"استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)
ميسي يواصل اللعب بالقدم .. مرميد "يضطر" لمتابعة القرع بالقلم (5.00)
طمس بصمة المكان .. المغرب يتحول إلى "ديكور" للسينما العالمية (5.00)
- موسم الدراسة ينطلق بـ"فوضى الخواص" واكتظاظ مدارس عمومية - (110)
- فيروس "كورونا" يتسلل بين الأطر التربويّة ويصيب مدراء وأساتذة - (105)
- "تكديس التلاميذ" يثير الاستنفار في وزارة التربية - (102)
- التامك ينتقد "النواب" ويرفض "المعاملة التفضيلية" لمعتقلي الريف - (67)
- "قرار الإغلاق" ينشر السدود الأمنية في شوارع العاصمة الاقتصادية - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الترقية تدفع ممرضين وتقنيين إلى الاحتجاج بمراكش
خاض الممرضون والتقنيون المجازون من الدولة ذوو سنتين من التكوين، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية للصحة بمراكش، للمطالبة بتسوية وضعيتهم وترقيتهم بشكل استثنائي، وإنصافهم وجبر الضرر الذي لحق بهم.
وقال عبد الفتاح الشفول، منسق الممرضين والتقنيين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين: "نحتج ضد آخر مرسوم مشؤول 2.17.535 أقصانا بعد إقصائنا 4 مرات منذ سنة 1993"، مضيفا: "نرفض رفضا تاما ما جاء به تعديل هذا المرسوم وعرضه بالأمانة العامة، ونرفض القرارات الأحادية للوزارة والحكومة".
وواصل في تصريح لهسبريس قائلا: "لن نقبل بأي مرسوم يقصي الشركاء الاجتماعيين، وسنستمر في الاحتجاج حتى تحقيق الترقية الاستثنائية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2017، ووضع المرسوم المشؤوم على طاولة المفاوضات من أجل تعديله".
ودخلت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش (ف.د.ش) على خط ملف هذه الفئة من الأطر التمريضية، مطالبة بتسوية مطالبها، وعبرت عن "رفضها لنهج وزارة الصحة في التعاطي مع ملفات تدبير الموارد البشرية، ولسياسة الآذان الصمام"، بتعبير بيان دعم ومساندة للوقفة الاحتجاجية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
قد نتفهم مطالبهم لاكن أعتقد جازما انهم حادوا عن الصواب.
ليست هناك إجازة في سنتين من التكوين، وهاته السنتين تعطينا شهادة تقني و ليس الإجازة، و هدا في العالم بأسره.
كان على الدولة حل هدا الملف بإضافة سنة ثالثة من التكوين، إما بالتكوين المستمر أو الإجازة المهنية، او عن طريق الإمتحانات الداخلية.
مئات الآلاف من الموظفين توظفوا بدبلوم تقني، و إن سويت وضعية هؤلاء بالإجازة فانتظر طابورا من الإضرابات و المطالب التي لا تنتهي.