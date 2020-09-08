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الرئيسية | جهات | الترقية تدفع ممرضين وتقنيين إلى الاحتجاج بمراكش

الترقية تدفع ممرضين وتقنيين إلى الاحتجاج بمراكش

الترقية تدفع ممرضين وتقنيين إلى الاحتجاج بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:20

خاض الممرضون والتقنيون المجازون من الدولة ذوو سنتين من التكوين، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية للصحة بمراكش، للمطالبة بتسوية وضعيتهم وترقيتهم بشكل استثنائي، وإنصافهم وجبر الضرر الذي لحق بهم.

وقال عبد الفتاح الشفول، منسق الممرضين والتقنيين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين: "نحتج ضد آخر مرسوم مشؤول 2.17.535 أقصانا بعد إقصائنا 4 مرات منذ سنة 1993"، مضيفا: "نرفض رفضا تاما ما جاء به تعديل هذا المرسوم وعرضه بالأمانة العامة، ونرفض القرارات الأحادية للوزارة والحكومة".

وواصل في تصريح لهسبريس قائلا: "لن نقبل بأي مرسوم يقصي الشركاء الاجتماعيين، وسنستمر في الاحتجاج حتى تحقيق الترقية الاستثنائية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2017، ووضع المرسوم المشؤوم على طاولة المفاوضات من أجل تعديله".

ودخلت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش (ف.د.ش) على خط ملف هذه الفئة من الأطر التمريضية، مطالبة بتسوية مطالبها، وعبرت عن "رفضها لنهج وزارة الصحة في التعاطي مع ملفات تدبير الموارد البشرية، ولسياسة الآذان الصمام"، بتعبير بيان دعم ومساندة للوقفة الاحتجاجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - noureddine الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:28
موظفو الصحة يتحركون ويناظلون من اجل حقوقهم والجماعات المحلية في سبات عميق .
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2 - ممرض الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:37
بلادنا تمر بفترة عصيبة جراء هذه الجائحة، الأطباء الممرضين، رجال الأمن المواطنين، الموظفين، كل من موقعه يكافح من أجل الصد ضد الوباء، الوقفات الاحتجاجية يجب أن ندعها إلى وقت آخر.
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3 - الشلاهبي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:40
رجال التعليم كيخافوا منهم زيادة تابعة زيادة من زمان وماكاين لا قرايا لا والو المانضا مضمونة والأطر الصحية الي مغامرة مع المصابين بكورونا و الأكثرية تعادوا بالفيروس وماتوا ما كاين والو.
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4 - مواطن غيور1 الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:02
السلام عليكم
قد نتفهم مطالبهم لاكن أعتقد جازما انهم حادوا عن الصواب.
ليست هناك إجازة في سنتين من التكوين، وهاته السنتين تعطينا شهادة تقني و ليس الإجازة، و هدا في العالم بأسره.
كان على الدولة حل هدا الملف بإضافة سنة ثالثة من التكوين، إما بالتكوين المستمر أو الإجازة المهنية، او عن طريق الإمتحانات الداخلية.
مئات الآلاف من الموظفين توظفوا بدبلوم تقني، و إن سويت وضعية هؤلاء بالإجازة فانتظر طابورا من الإضرابات و المطالب التي لا تنتهي.
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5 - رأي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:03
واش هذا وقت الاحتجاج،حمدو الله الممرضين كايشدو 6000 درهم و الطبيب اللي محفي عقلو في القرايا 8000 درهم ... و كون غير كاتخدمو ،كولشي المواطنين كايتشكاو منكم
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6 - نعم للترقية الاستثنائية الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:06
ندعم مطلب الممرضين و جميع الموظفين الحصلين على شواهد عليا كالإجازة و الماستر في الترقية الإستثنائية وخاصة موظفي الجماعات الترابية، الذين يعانون في سلاليم دنيا منذ سنوات و تفعيل مخرجات الحوار الإجتماعي الذي توقف مع جائحة كورونا و الذي التزمت بموجبه وزارة الداخلية بتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بالجماعات إلى حدود سنة 2015، على غرار موظفي التعليم و الصحة و عدم التفريق بين موظفي القطاعات كالعدل الذين يستفيدون بالترقية المباشرة.
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