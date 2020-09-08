الترقية تدفع ممرضين وتقنيين إلى الاحتجاج بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

خاض الممرضون والتقنيون المجازون من الدولة ذوو سنتين من التكوين، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية للصحة بمراكش، للمطالبة بتسوية وضعيتهم وترقيتهم بشكل استثنائي، وإنصافهم وجبر الضرر الذي لحق بهم.

وقال عبد الفتاح الشفول، منسق الممرضين والتقنيين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين: "نحتج ضد آخر مرسوم مشؤول 2.17.535 أقصانا بعد إقصائنا 4 مرات منذ سنة 1993"، مضيفا: "نرفض رفضا تاما ما جاء به تعديل هذا المرسوم وعرضه بالأمانة العامة، ونرفض القرارات الأحادية للوزارة والحكومة".

وواصل في تصريح لهسبريس قائلا: "لن نقبل بأي مرسوم يقصي الشركاء الاجتماعيين، وسنستمر في الاحتجاج حتى تحقيق الترقية الاستثنائية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2017، ووضع المرسوم المشؤوم على طاولة المفاوضات من أجل تعديله".

ودخلت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش (ف.د.ش) على خط ملف هذه الفئة من الأطر التمريضية، مطالبة بتسوية مطالبها، وعبرت عن "رفضها لنهج وزارة الصحة في التعاطي مع ملفات تدبير الموارد البشرية، ولسياسة الآذان الصمام"، بتعبير بيان دعم ومساندة للوقفة الاحتجاجية.