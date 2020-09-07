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كُتّاب وآراء
أعضاء جدد في "لجنة حقوق الإنسان" بالداخلة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب، صباح الإثنين، حفل تنصيب أعضائها الجدد، وذلك بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، إلى جانب رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة ميمونة السيد.
وضمت لائحة الأعضاء الجدد 21 عضوا يمثلون مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب ثلة من الفاعلين الجمعويين بالجهة.
وفي هذا الصدد، قالت بوعياش، في تصريح خصت به هسبريس، إن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان عمل هذه المرة على تكليف أعضاء جدد باللجان الجهوية من أجل التداول والتناوب على المساهمة في عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإعطاء الفرصة لجميع الفاعلين والهيئات للدفع بعجلة حقوق الإنسان بالمملكة".
من جهتها، قالت ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية، إن "المؤسسة تفتح أبوابها أمام جميع المواطنين بغية تقديم الحلول ومعالجة الملفات الحقوقية"، مشيرة إلى أن "دور اللجنة ليس الرقابة على المؤسسات الجهوية، وإنما تثمين عملها، وأن تكون همزة وصل ما بين المجتمع والسلطات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
Ça c’est une farce ou on se moque de l’intelligence des citoyens qui les considèrent comme de simples sujets !!
Bizarre ces agissements existent en 2020 !!!?