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كُتّاب وآراء
جهة بني ملال خنيفرة تسجل حالتي وفاة بـ"كورونا"
سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 52 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ضمنها 30 حالة بإقليم بني ملال، و5 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و11 حالة بإقليم خنيفرة، و6 حالات بإقليم خريبكة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 3390 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما أحصت الجهة، حسب الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الاثنين، 50 حالة شفاء جديدة، منها 3 حالات بإقليم أزيلال، و9 حالات بإقليم بني ملال، و4 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و9 حالات بإقليم خنيفرة، ثم 25 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 2671 حالة.
وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين؛ واحدة بإقليم أزيلال والأخرى بإقليم خريبكة، ليصل الإجمالي إلى 40 وفاة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 662 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 90818 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كشفت، الاثنين، تسجيلَ 1386 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 73780 حالة في المغرب.