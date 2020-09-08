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عدّاد "كورونا" يبلغ 459 حالة في مليلية المحتلّة
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 04:02
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، منذ بداية انتشار الوباء بمدينة مليلية المحتلّة، 459 حالة بعد تسجيل 10 إصابات جديدة يوم الاثنين.
وجاءت الحالات الجديدة من أصل 410 اختبارات تشخيصية للكشف عن "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.
وتماثل للشّفاء من الفيروس التاجي 8 حالات، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 186 متعافيا، فيما استقرت الوفيات في ثلاث حالات.
ويتابع العلاج حاليا ما مجموعه 270 حالة، منها 8 حالات أُدخلت إلى المستشفى الإقليمي "كومركال" واثنتان ترقدان في قسم العناية المركزة.