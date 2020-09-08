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كُتّاب وآراء
اعتداءات رحل تدفع نساء إلى الاحتجاج بقطع طريق قرب تارودانت
أمام استمرار تواجد الرعاة الرحل بعدة مناطق في ضواحي تارودانت، ومواصلتهم الاعتداءات على الساكنة ومستغلاتها الزراعية وموارد المياه، خرجت نساء منطقة "توفلعزت"، بقيادة آيت عبد الله، الإثنين، في شكل احتجاجي ذي صبغة نسوية بمركز الجماعة، رفعن خلاله لافتات وشعارات قوية تُندد باستمرار استباحة أراضي الساكنة من طرف الرحل، وعمدن إلى قطع الطريق في وجه حركة المرور، قبل أن تتدخل السلطات لإعادة فتحها.
وصلة بالموضوع، قال الناشط الجمعوي عادل أداسكو، ضمن تصريح لهسبريس، إن "دواوير منطقة توفلعزت، التابعة لقيادة آيت عبد الله نواحي تارودانت، تعيش على صفيح ساخن في الأيام الأخيرة، بعد عودة الرعاة الرحل إلى التحرش بأراضي السكان وخيراتهم، مستغلين غيابهم بسبب الهجرة".
وأضاف المتحدّث أن "الرعاة الرحل انتهكوا حرمة الدواوير والأعراف السائدة بالمنطقة، وهاجموا ممتلكات الساكنة، خاصة بدواوير توفلعزت وشمال إدوسكا أوفلا. وفي خطوة تصعيدية، تم قطع الطريق الرابطة بين قبيلتي توفلعزت وإدوسكا أوفلا، واستغلت المحتجات السوق الأسبوعي لإثارة انتباه المسؤولين وحث الرحل على مغادرة المنطقة".
وفي جانب آخر، اعتبر عادل أداسكو أن "هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد الشكايات التي وضعها العديد من سكان دواوير توفلعزت وإدوسكا أوفلا، حيث تم تحرير محاضر لدى مصالح الدرك الملكي بمركز آيت عبد الله، فالاحتقان مازال مستمرا إلى يومنا هذا، والرعاة الرحل لا يعترفون بالقانون وأعراف المنطقة".
"لذلك، ندعو السلطات إلى عدم التراخي في تطبيق القانون ضد جميع الرعاة الرحل الجائرين، خاصة أن مناطق توفلعزت وتومليلين سبق أن عرفت العديد من الأحداث والاعتداءات تسبب فيها الرعاة الرحل ضد مواطنين محليين تم تجريدهم من هواتفهم وأغراضهم الشخصية ومهاجمة أملاكهم الخاصة ومنازلهم وموارد المياه وأشجار الأركان واللوز وغير ذلك"، يقول الفاعل الجمعوي ذاته.