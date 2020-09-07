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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
أحصت جهة درعة تافيلالت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 3767 حالة.
وتوزعت حالات الإصابة الجديدة، حسب البيانات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء الاثنين، على إقليم ميدلت بـ57 حالة، وإقليم ورزازات بـ51 حالة، وإقليم زاكورة بـ30 حالة، وإقليم الرشيدية بـ 29 حالة، وإقليم تنغير بـ11 حالة.
وتميز الوضع الوبائي بالجهة، خلال الفترة المذكورة، بارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2208 بعموم الجهة، إثر تسجيل 104 حالات شفاء إضافية، منها 52 حالة بإقليم ميدلت، و20 حالة بإقليم الرشيدية، و17 حالة بإقليم ورزازات، و15 حالة بإقليم زاكورة.
وحسب المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة، فإن الجهة سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة 5 وفيات جديدة؛ حالتان بكل من إقليمي ورزازات والرشيدية، وحالة واحدة بإقليم زاكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بعموم الجهة إلى 94 حالة.
ووفق المعطيات نفسها، بلغ مجموع الحالات النشطة، التي توجد رهن التكفل الطبي قصد العلاج من الفيروس بعموم الجهة، 1465 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ما مجموعه 63598 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.