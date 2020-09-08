تأجيل امتحانات ولوج "التكوين المهني" بالبيضاء‎

هسبريس من الرباط

أنهى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى علم المترشحين القاطنين بمدينة الدار البيضاء أنه سيتم تأجيل امتحانات الولوج بالنسبة إلى المستوى التقني بـ 14 يوما على الأقل، بعدما كان من المقرر إجراؤها من 08 إلى 10 شتنبر الجاري؛ "وذلك احتراما للضوابط الصحية الجديدة الخاصة بمدينة الدار البيضاء، عقب ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 07 شتنبر".

وفي ما يخص امتحانات نهاية التكوين، التي كانت مقررة من 15 إلى 18 شتنبر بالنسبة لمتدربي السنة الثانية لمستويات التقني المتخصص والتقني والتأهيل، "فسيتم تأجيلها إلى تواريخ سيتم إعلانها لاحقا"، وفق ما جاء في بلاغ صحافي للمكتب.

أما بالنسبة للمتدربين المصابين بكوفيد-19 أو المقيمين في أحياء تضم بؤرا وبائية، والذين لا يمكنهم الحصول على رخص استثنائية للتنقل، يضيف البلاغ، "فمن المقرر تنظيم دورات استثنائية لصالحهم لاحقا".

يُشار إلى أن هذا الإجراء يخص مدينة الدار البيضاء فقط، "في حين سيتم الإبقاء على جدولة الامتحانات والاختبارات نفسها بالنسبة لباقي مدن المملكة".