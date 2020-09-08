24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:30
|16:59
|19:48
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "نقابة مستقلة" تستعد لجمع شمل ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب
- لماذا ينبغي إضافة الزيت للخضروات الصفراء والحمراء؟
- تعرف على مزايا تقويم الأسنان لدى البالغين
- صائدو "بوزروك" بسلا
- أطباء يحذرون من "انتحار المراهقين" ويوصون بالتعليم الحضوري
"نقابة مستقلة" تستعد لجمع شمل ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب (5.00)
أسوأ سيناريو.. مركز يتوقع انكماشاً لاقتصاد المغرب بأزيد من 6% (5.00)
- فيروس "كورونا" يتسلل بين الأطر التربويّة ويصيب مدراء وأساتذة - (105)
- "تكديس التلاميذ" يثير الاستنفار في وزارة التربية - (102)
- أستاذ يستقبل تلاميذه بهدايا ووسائل تنظيف وتعقيم - (87)
- "قرارات الليل" المفاجئة للحكومة تجلب غضب آلاف الأسر المغربية - (68)
- التامك ينتقد "النواب" ويرفض "المعاملة التفضيلية" لمعتقلي الريف - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صرف الرواتب ينهي إضراب عمال النظافة بالبيضاء
وضعت السلطات بمدينة الدار البيضاء حدا للإضراب الذي دخل فيه عمال النظافة، الذي انطلق يوم أمس الاثنين وكان منتظرا أن يستمر إلى غاية اليوم الثلاثاء؛ وذلك احتجاجا على الطريقة التي باتت تتعامل بها الشركات المفوض لها تدبير القطاع في استخلاص أجورهم وما يرافق ذلك من تأخير.
ومباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية الحاشدة المصاحبة للإضراب العمالي، التي تم تنظيمها أمام مقر الجماعة، دخلت شركة "الدار البيضاء للبيئة" المكلفة بالقطاع على الخط، حيث تم عقد اجتماع مع ممثلي العمال، أفضى إلى الشروع في صرف أجورهم ابتداء من نفس اليوم.
كما تقرر، حسب خلاصات اللقاء، التعهد بعقد لقاء مستعجل في أقرب الآجال، للتفاوض على نقط الملف المطلبي الموضوع رهن إدارتي شركتي النظافة المفوض لهما القطاع وشركة الدار البيضاء للبيئة والمجلس الجماعي؛ وذلك بحضور مختلف الأطراف بمن فيها مندوب وزارة الشغل.
وشدد المكتب الجهوي لعمال النظافة بجهة الدار البيضاء سطات التابع للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، على أنه "في حالة التماطل وعدم الاكتراث بمطالبنا المشروعة، سنتخذ سلسلة من المبادرات النضالية، المشروعة دفاعا على كرامة عامل النظافة بجماعة الدار البيضاء والاستجابة للملف المطلبي في شموليته".
ودخل عمال النظافة في العاصمة الاقتصادية المنضوون تحت لواء ثلاث هيئات نقابية، أمس الاثنين، في تنفيذ إضرابهم عن العمل، مطالبين السلطات الجماعية والمحلية بالتدخل لتسهيل حصولهم على أجورهم الشهرية وكذا الاستجابة لملفهم المطلبي.
واحتج المئات من العمال، رافعين شعارات ضد مجلس الدار البيضاء وشركات النظافة، محملين هذه الأطراف المسؤولية فيما يقع لهم، وما يعانونه من أزمة اجتماعية بسبب تأخير حصولهم على الأجور الشهرية.
وشدد العمال الرسميون بشركتي "أفيردا" اللبنانية و"أرما"، التي صارت مغربية بعدما كانت تحمل اسم "ديرشبورغ"، على أنهم يعانون الأمرين بسبب تأخير الحصول على أجورهم الشهرية، خصوصا أن ذلك يؤثر على أوضاع أسرهم التي تمر من ظروف صعبة أصلا.