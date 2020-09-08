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الرئيسية | جهات | جهتا البيضاء والرباط تتصدران إصابات "فيروس كورونا" في يوم

جهتا البيضاء والرباط تتصدران إصابات "فيروس كورونا" في يوم

جهتا البيضاء والرباط تتصدران إصابات "فيروس كورونا" في يوم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" مقابل شفاء 1143 شخصاً، بينما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 240، منها 51 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية، أن معدل الفتك بلغ 1.9 بالمائة، مقابل بلوغ معدل التعافي 75.6 بالمائة، فيما ارتفع معدل الإصابة في 24 ساعة الأخيرة إلى 5.3 لكل مائة ألف نسمة.

وتواصل مدينة الدار البيضاء تسجيل أكبر عدد وفيات بـ 8 وفيات جديدة، فيما توزعت باقي الوفيات على كل من مراكش بـ7 وفيات، وفاس بـ3 وفيات، وخنيفرة وطنجة أصيلة بحالتي وفاة في كل منهما، وسلا والقنيطرة والرباط والرشيدية وورزازات وزاكورة وميدلت وتطوان ووجدة أنجاد ومكناس بحالة وفاة واحدة في كل مدينة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 1941 حالة، فقد سجلت 737 في جهة الدار البيضاء سطات، منها 628 بالبيضاء، و25 بالمحمدية، و21 بالجديدة، و19 بمديونة، و15 في كل من برشيد والنواصر، و12 بسطات، وحالتان بسيدي بنور.

وقد سجل ارتفاع ملفت في عدد الإصابات بجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 306 إصابات جديدة، منها 117 بسلا، و101 بالقنيطرة، و29 بسيدي سليمان، و23 بالصخيرات تمارة، و18 بالرباط، و11 بالخميسات، و7 بسيدي قاسم.

جهة درعة تافيلالت أفرزت 203 حالات جديدة، منها 87 بالرشيدية، و44 بورزازات، و35 بزاكورة، و19 بتنغير، و18 بميدلت، فيما سجلت 160 حالة في جهة بني ملال خنيفرة؛ 65 منها ببني ملال، و30 بأزيلال، و26 بخريبكة، و21 بخنيفرة، و18 بالفقيه بنصالح.

أما جهة مراكش آسفي فسجلت 121 حالة، منها 85 بمراكش، و19 بقلعة سراغنة، و9 بآسفي، و5 بالصويرة، وحالتان بالرحامنة، وحالة باليوسفية. كما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 118 حالة، منها 39 بطنجة أصيلة، و34 بتطوان، و30 بالحسيمة، و7 بالمضيق الفنيدق، و4 بالعرائش، وحالتان بالفحص أنجرة، وحالة في كل من وزان وشفشاون.

جهة سوس ماسة انضافت إليها 95 حالة جديدة، منها 41 بأكادير إداوتنان، و39 بإنزكان أيت ملول، و8 بطاطا، و5 بشتوكة آيت بها، وحالة في كل من تزنيت وتارودانت، بينما سجلت في الجهة الشرقية 75 حالة، منها 40 بوجدة أنجاد، و14 بالناظور، و13 بفجيج، و4 ببركان، و3 بتاوريرت، وحالة واحدة بجرسيف.

جهة الداخلة وادي الذهب سجلت 69 حالة، كلها بوادي الذهب، فيما نالت جهة فاس مكناس 46 حالة، منها 19 بفاس، و15 بمكناس، و4 في كل من تازة وإفران، و3 بالحاجب، وحالة بتاونات، بينما سجلت جهة كلميم واد نون 11 حالة، منها 10 بكلميم وحالة بسيدي إفني، لتبقى جهة العيون الساقية الحمراء خالية من الوباء ليوم واحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Kamal الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:04
سبب تزايد الاصابات التراخي وعدم الاختراز بالوسائل الوقائية هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واستغفرو الله يرحمكم اللهم ارفع عنا هدا البلاء واكشفت عنا هدا الكرب يارب الارض والسماء
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72
2 - متابع الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:06
الحاجة اللي مافهمتش مادام التنقل نحو المدن الموبوءة ...واش غادي تنتظر ؟ راه من الطبيعي الارتفاع ...حينت تنقلات عيد الاضحى هي الشرارة
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24
3 - Naturaliat الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:11
Tilmid TIS
N'est pas gratuit comme a dit le ministère
J'ai fait aujourd'hui un essai
Ça consomme le solde d'internet
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13
4 - فاسي مغترب الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:12
فاس كانت من المدن الموبوؤة وفمدة قصيرة تراجع ملحوظ في عدد الإصابات، الحمد لله، والله يدير الخير فجميع المدن المغربية ونخرجو من هذه المحنة بتجربة تنفعنا فالمستقبل
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24
5 - مواطن من البيضاء الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:12
الغريب هو لماذا لم تضم ولاية الدار البيضاء كلا من عمالة مديونة والمحمدية إلى حالة الطوارئ المعمول بها ابتداءا من يوم أمس
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4
6 - بوحاطي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:15
هداك وزير تقول الوباء تحت السيطرة و متحكم فيه عكس ما يعلن به بعدد الاصابات واش هدا عيش معنا و لا شي بلاد اخرى سبحان الله من تعينوا هادو فهاد المناصب لم ياتي الا المصاءب
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13
7 - Med Amine الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:16
الله احاد الباس هد شى لنقول الله ا شافي الجميع
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10
8 - حميد فاس الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:16
من مزايا كورونا بالرغم من المعاناة التي سببتها، أنها عرت عن حقيقة مرة وهي أن المغرب بعيد كل البعد عن التقدم.
نعم يا سادة نحن بلد متخلف في جميع الأصعدة.
إنتهت الاسطوانة التي تقول نحن أحسن بلد في العالم، إنتهت الاسطوانة التي تقول أن المغرب محسود.
لقد تأكدنا أن الإعلام يطبل و يهلل بإنجازات لم تحقق أبدا.
رحم الله موتانا و اسكنهم فسيح جناته
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36
9 - ابو انس الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:16
6 شهور واحنا عايشين على اعصابنا وعلى اخبار كورونا صباحا مساء راه حنا مرصنا بلا هاد كورونا مرصنا غي بالفقصة والجايحة الكحلة العالم كلو كورونا كورونا بغينا غي شي نهار نسمعو شي خبار زوينة ونعسو مرتاحين ونمشيو لخدمتنا و ترجع الحياة لطبيعتها حتى الي مامريضش تمرضوه بها الخبار اللهم خفف ما نزل وثافي
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17
10 - اسماء الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:16
الدراري ما يمشيوش المدارس ولكن راه مجمعين فالدروبا
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23
11 - huchamkhouribga الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:17
الفقر وقلة دات اليد والديون تؤدي الى الانتحار واظن ان الانتحار اكبر بكتير من كورونا تركتمونا فريسة للجهل والفقر وتعليم فاشل وصحة مهترءة والان تتجارون لاجل كورونا بقرة حلوب ام شماعة للفشل القديم الجديد لبجبدي ديكاج
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11
12 - محمد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:19
طنجة علاش مازل في المنطقة 2، إذا بغينا غير نقضيو المصالح ديالنا في تطوان ماهي و ما لونها باش تشد ورقة التنقل الاستثنائية.
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8
13 - Khalil slawi الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:19
المرجو من جهت الرباط وسلا والنواحي الاستعداد والانتباه.نفس التدابير الإحترازية التي تعرفها جهة الدار البيضاء.تنتضركم.يا مولا نوبة....
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5
14 - تراخي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:21
حسب ملاحظتي لا يوجد اي منع للتنقل في الدار البيضاء فالسدود القضائية موجودة لكن يسمح للجميع بالمرور دون الادلاء بوثيقة التنقل مما يجعلنا نتساءل عن جدوى الحجر الصحي دون تطبيق الإجراءات؟
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7
15 - طنجة العالية الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:21
الارتفاع فالحالات طبيعي لان هناك ارتفاع في عدد التحاليل المنجزة كل يوم
لو انجزنا تحاليل لكل المغرب في ظرف قصير لوجدنا عدد هائل لحاملي الفيروس المنتشر منذ عدة شهور

لكن الرقم الذي يجب النظر اليه بتمعن هو معدل الاصابة 5.3 مصاب في كل 100000 نسمة، يعني يبقى رقم ضعيف جدا جدا...يجب فقط وضع الكمامة و الابتعاد عن الازدحام و العودة للحياة الطبيعية
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6
16 - مول شعالة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:21
انها موجة ليلة شعالة عاشوراء انها البداية فقط و القادم اسوء استمرو في الاستهزاء بالفيروس ورشق السلطات ورجال الامن بالحجارة الحل مع كازا والرباط هو مناعة القطيع ومنعهم من الخروج من المدينتين لي تعمى يبقا تما
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3
17 - DRG الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:25
التجمعات اساس المصيبة، بالأمس القريب كما شاهدنا في فيديوهات تبث احتفالية مجموعات اغلبهم من القاصرين بعاشوراء وعند تدخل السلطة لتشتيت التجمعات ضهروا في الفيديو وهم يرشقون السلطات بمفرقعات نارية وبالحجارة، وخاصة في مدينة سلا كما لن تخلو باقي المدن بنفس الاحتفالية او اقل منها حدة، فبطبيغة الحال لن يتوفر حينها اي قيد من شروط الوقاية، فكانت النتيجة كما سجلها التاريخ، اذن التجمعات هي أم البلايا
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3
18 - Marocain الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:25
يجب العناية بالمسنين في هذه المرحلة وتوفير لهم كل شروط الراحة والسعادة داخل وخارج المنزل
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4
19 - Etudian الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:34
أرقام تصاعدية لعدد الاصابات بمدينة القنيطرة والجامعية تفتح ابوابها غذا للامتحانات ضامة مئات الطلبة مالحل وكيف سننجو من الكارثة القادمة
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0
20 - immad الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:34
الحمد لله الحمد لله فاس تنتعش ....جهة فاس مكناس اصبحت الجهة التي تسجل فيها اضعف الاصابات...شكرا يا الله ...نتمنى المغرب باكمله تذهب عنه الجائحة.
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0
21 - سلا وكورونا الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:35
المرجو من السلطات المحلية إغلاق شاطيء بوشوك أو ما يسمى بالتشليرا و الدي يوجد على بعد 8 كلم من شاطيء سلا.
يمتلئ هدا الشاطىء الغارق، بالمئات من المصطافين والقادمين من الأحياء الشعبية دون ارتداء هم للكمامات أو احترامهم للتباعد الجسدي.
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22 - مواطن الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:36
إلى الأخ صاحب التعليق رقم 8
واش من نيتك كنت مصدق اسطوانة احسن بلد في العالم ؟
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23 - ابوسالم الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:36
لا افهم لماذا تعلن الوزارة عن توزيع عدد الاصابات ولا تعلن عن توزيع حالات الشفاء؟
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0
24 - متابعة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:38
ياربي فين هاد شي فسلا لعارف يقولنا
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25 - فاطمة الزهراء الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:40
الحمد لله جهة فاس-مكناس احتلت المركز الاخير.ولسوء الحظ عدد الاصابات يتزايد بوتيرة سريعة خصوصا بالبيضاء .يارب العالمين ارفع عنا هذا الوباء.واشفي المصابين. وارحم الموتى
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26 - Simo de temara الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:40
أكبر خطر هو هاد الدخول المدرسي و الله يستر و صافي
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