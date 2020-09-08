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كُتّاب وآراء
جهتا البيضاء والرباط تتصدران إصابات "فيروس كورونا" في يوم
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" مقابل شفاء 1143 شخصاً، بينما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 240، منها 51 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية، أن معدل الفتك بلغ 1.9 بالمائة، مقابل بلوغ معدل التعافي 75.6 بالمائة، فيما ارتفع معدل الإصابة في 24 ساعة الأخيرة إلى 5.3 لكل مائة ألف نسمة.
وتواصل مدينة الدار البيضاء تسجيل أكبر عدد وفيات بـ 8 وفيات جديدة، فيما توزعت باقي الوفيات على كل من مراكش بـ7 وفيات، وفاس بـ3 وفيات، وخنيفرة وطنجة أصيلة بحالتي وفاة في كل منهما، وسلا والقنيطرة والرباط والرشيدية وورزازات وزاكورة وميدلت وتطوان ووجدة أنجاد ومكناس بحالة وفاة واحدة في كل مدينة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 1941 حالة، فقد سجلت 737 في جهة الدار البيضاء سطات، منها 628 بالبيضاء، و25 بالمحمدية، و21 بالجديدة، و19 بمديونة، و15 في كل من برشيد والنواصر، و12 بسطات، وحالتان بسيدي بنور.
وقد سجل ارتفاع ملفت في عدد الإصابات بجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 306 إصابات جديدة، منها 117 بسلا، و101 بالقنيطرة، و29 بسيدي سليمان، و23 بالصخيرات تمارة، و18 بالرباط، و11 بالخميسات، و7 بسيدي قاسم.
جهة درعة تافيلالت أفرزت 203 حالات جديدة، منها 87 بالرشيدية، و44 بورزازات، و35 بزاكورة، و19 بتنغير، و18 بميدلت، فيما سجلت 160 حالة في جهة بني ملال خنيفرة؛ 65 منها ببني ملال، و30 بأزيلال، و26 بخريبكة، و21 بخنيفرة، و18 بالفقيه بنصالح.
أما جهة مراكش آسفي فسجلت 121 حالة، منها 85 بمراكش، و19 بقلعة سراغنة، و9 بآسفي، و5 بالصويرة، وحالتان بالرحامنة، وحالة باليوسفية. كما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 118 حالة، منها 39 بطنجة أصيلة، و34 بتطوان، و30 بالحسيمة، و7 بالمضيق الفنيدق، و4 بالعرائش، وحالتان بالفحص أنجرة، وحالة في كل من وزان وشفشاون.
جهة سوس ماسة انضافت إليها 95 حالة جديدة، منها 41 بأكادير إداوتنان، و39 بإنزكان أيت ملول، و8 بطاطا، و5 بشتوكة آيت بها، وحالة في كل من تزنيت وتارودانت، بينما سجلت في الجهة الشرقية 75 حالة، منها 40 بوجدة أنجاد، و14 بالناظور، و13 بفجيج، و4 ببركان، و3 بتاوريرت، وحالة واحدة بجرسيف.
جهة الداخلة وادي الذهب سجلت 69 حالة، كلها بوادي الذهب، فيما نالت جهة فاس مكناس 46 حالة، منها 19 بفاس، و15 بمكناس، و4 في كل من تازة وإفران، و3 بالحاجب، وحالة بتاونات، بينما سجلت جهة كلميم واد نون 11 حالة، منها 10 بكلميم وحالة بسيدي إفني، لتبقى جهة العيون الساقية الحمراء خالية من الوباء ليوم واحد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
N'est pas gratuit comme a dit le ministère
J'ai fait aujourd'hui un essai
Ça consomme le solde d'internet
نعم يا سادة نحن بلد متخلف في جميع الأصعدة.
إنتهت الاسطوانة التي تقول نحن أحسن بلد في العالم، إنتهت الاسطوانة التي تقول أن المغرب محسود.
لقد تأكدنا أن الإعلام يطبل و يهلل بإنجازات لم تحقق أبدا.
رحم الله موتانا و اسكنهم فسيح جناته
لو انجزنا تحاليل لكل المغرب في ظرف قصير لوجدنا عدد هائل لحاملي الفيروس المنتشر منذ عدة شهور
لكن الرقم الذي يجب النظر اليه بتمعن هو معدل الاصابة 5.3 مصاب في كل 100000 نسمة، يعني يبقى رقم ضعيف جدا جدا...يجب فقط وضع الكمامة و الابتعاد عن الازدحام و العودة للحياة الطبيعية
يمتلئ هدا الشاطىء الغارق، بالمئات من المصطافين والقادمين من الأحياء الشعبية دون ارتداء هم للكمامات أو احترامهم للتباعد الجسدي.
واش من نيتك كنت مصدق اسطوانة احسن بلد في العالم ؟