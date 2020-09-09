سلطات بني ملال تخفف إجراءات مواجهة "كورونا"

حميد رزقي من بني ملال

قررت السلطات الولائية ببني ملال التخفيف من التدابير الاحترازية الاستباقية التي تم اتخاذها للسيطرة والحد من تفشي وباء "كوفيد-19"، بعدما تصاعدت الحالات بالمدينة خلال الشهر المنصرم.

وشملت إجراءات التخفيف، تحديد أوقات إغلاق المقاهي ومحلات القرب في الثامنة مساء عوض السادسة مساء، والسماح لسيارات الأجرة (الصنف 2) بنقل 03 أشخاص، وهو العدد الذي يناسب الحمولة المعمول بها.

وتضمنت الإجراءات ذاتها، فتح محلات الحلاقة، لكن بشرط أن يحصل المشتغلون بها على رخصة تسلم من طرف السلطات المحلية تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا بعد إجراء التحاليل المخبرية.

وتم الإبقاء على إغلاق الحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب، وتحديد أوقات إغلاق المحلات التجارية الكبرى في الثامنة مساء، وإغلاق المنتزهات وفضاءات الترفيه والتنزه في السادسة مساء، وإغلاق الأسواق والسويقات الشعبية في الثانية بعد الزوال، والسماح بنقل عدد ركاب لا يتجاوز عدد المقاعد المثبتة بحافلات النقل العمومي.

وتهيب سلطات الولاية بجميع المواطنات والمواطنين بجهة بني ملال خنيفرة الالتزام الفردي والجماعي بقواعد الوقاية، المتمثلة خاصة في النظافة وارتداء الكمامة بشكل صحيح ومستمر، والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات، وتفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.