24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "نقابة مستقلة" تستعد لجمع شمل ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب (5.00)

  2. سلا .. اعتماد التعليم عن بعد بالعيايدة وتابريكت‎ (5.00)

  3. تاريخ سياسيين وحُكام .. من "لصوص الأموال" إلى "سُراق الأحلام" (5.00)

  4. تراجع الواردات المغربية يخفف الضغط على احتياطي العملة الصعبة (5.00)

  5. صرف الرواتب ينهي إضراب عمال النظافة بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | 95 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في سوس ماسة

95 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في سوس ماسة

95 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في سوس ماسة
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 20:54

بلغ المجموع التراكمي للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد في جهة سوس ماسة 1630 حالة، وذلك بعد تسجيل 95 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتتوزع الحالات المؤكدة الجديدة المسجلة بجهة سوس ماسة بين أكادير إداوتنان بـ41 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ39 حالة، واشتوكة آيت باها بـ5 حالات، وطاطا بـ8 حالات، وتيزنيت وتارودانت بحالة واحدة في كل منهما.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد تم تسجيل سبع حالات شفاء، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 815 حالة منذ ظهور الوباء بالجهة، فيما وصل عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" بالجهة 30 حالة وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.