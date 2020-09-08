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كُتّاب وآراء
95 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في سوس ماسة
بلغ المجموع التراكمي للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد في جهة سوس ماسة 1630 حالة، وذلك بعد تسجيل 95 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وتتوزع الحالات المؤكدة الجديدة المسجلة بجهة سوس ماسة بين أكادير إداوتنان بـ41 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ39 حالة، واشتوكة آيت باها بـ5 حالات، وطاطا بـ8 حالات، وتيزنيت وتارودانت بحالة واحدة في كل منهما.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد تم تسجيل سبع حالات شفاء، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 815 حالة منذ ظهور الوباء بالجهة، فيما وصل عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" بالجهة 30 حالة وفاة.