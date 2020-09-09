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جهة بني ملال تسجل 160 إصابة جديدة بالفيروس

جهة بني ملال تسجل 160 إصابة جديدة بالفيروس
هسبريس من بني ملال
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 01:08

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء عدد من التحاليل المخبرية لمخالطين للحالات المصابة.

وحسب المعطيات التي أفادت بها المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء الخميس، فقد تم تسجيل 65 حالة جديدة بإقليم بني ملال، و30 حالة بإقليم أزيلال، و26 حالة بإقليم خريبكة، و21 حالة بإقليم خنيفرة، و18 حالة بإقليم الفقيه بن صالح.

وكشفت المديرية الجهوية للصحة، من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة بلغ 3550 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة إلى حدود اليوم 751 حالة نشطة.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بالجهة بلغ 2741 حالة، بعد شفاء 70 حالة جديدة، ضمنها 11 حالة ببني ملال، و30 حالة بإقليم أزيلال، و17 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و12 حالة بإقليم خنيفرة.

وفيما يخص عدد حالات الوفيات بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 42 حالة بالجهة، بعد تسجيل حالتيْ وفاة اليوم بإقليم خنيفرة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي 91415 حالة.

جدير بالإشارة إلى أن السلطات الولائية قررت التخفيف من التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للسيطرة والحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

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