جهة طنجة تحصي 118 إصابة بفيروس "كورونا"

أيوب صدور من تطوان

أحصت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 118 حالة جديدة تأكدت إصابتها بمرض "كوفيد-19"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بعموم الجهة إلى 10579 إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وفي حصيلتها اليومية، أفادت المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، بأن الحالات المعلنة الجديدة توزعت على طنجة أصيلة بـ39 حالة، وتطوان بـ34 إصابة، والمضيق الفنيدق بـ7 إصابات، والحسيمة بـ30 حالة، والعرائش بـ4 إصابات، والفحص أنجرة بحالتين، وشفشاون ووزان بحالة في كل منهما.

وبخصوص حالات التعافي، أعلن عن شفاء 81 مريضا من "كوفيد-19" خلال الفترة المذكورة؛ 45 منهم بطنجة، و20 بالحسيمة، و7 أشخاص بتطوان، و5 بالعرائش، و3 بشفشاون، وواحد بالمضيق الفنيدق، ليصل مجموع المتعافين إلى 9664.

وأفادت المديرية ذاتها بأن الفيروس أودى بحياة 3 أشخاص؛ اثنان بمدينة طنجة وواحد بتطوان، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالجهة منذ ظهور الجائحة إلى 266 حالة وفاة، بمعدل إماتة وصل 2.5 في المائة، في وقت بلغت نسبة التعافي 91 بالمائة، وهو ما يعني أن 649 شخصا قيد العلاج بمختلف مراكز العزل والتكفل بجهة الشمال.