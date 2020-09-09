جهة الشّرق تسجل أعلى حصيلة من انتشار الوباء

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت جهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة مسجّلة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة، ليبلغ بها إجمالي الإصابات 1468 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

وحسب المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، فقد سجّلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 40 حالة، يليها إقليم الناظور بـ 14 حالة، وإقليم فكيك بـ 13 حالة، وإقليم بركان بـ 4 حالات، وإقليم تاوريرت بـ 3 حالات، وأخيرا إقليم جرسيف بحالة واحدة.

وارتفعت حالات التعافي إلى 1170، بعد شفاء 17 حالة من الفيروس التاجي في كلّ من فكيك ووجدة وبركان والدريوش وجرسيف.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 30 حالة بالجهة ذاتها، بعد تسجيل وفاة حالة واحدة بسبب "كوفيد-19" بعمالة وجدة-أنجاد.