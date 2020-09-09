جهة فاس تسجل تراجع الإصابات بفيروس "كورونا"

رشيد الكويرتي من فاس

أحصت جهة فاس مكناس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي حصيلة يومية هي الأدنى منذ أزيد من شهر ونصف، 46 حالة جديدة من الإصابة بمرض "كوفيد-19"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 10 آلاف و5 حالات.

وكشفت الحصيلة اليومية للوضع الوبائي بالجهة، التي أعلنتها المديرية الجهوية للصحة عند الساعة 6 من مساء يوم الثلاثاء، استمرار تراجع الإصابات بالفيروس، لليوم الرابع على التوالي، عن حاجز مائة إصابة يوميا، بعد أن عرف الوباء ذروة تفشيه بعموم الجهة طيلة شهر غشت المنصرم ومطلع شتنبر الجاري.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد على فاس بـ19 حالة، ومكناس بـ15 حالة، وكل من إفران وتازة بـ4 حالات، والحاجب بـ3 حالات، وتاونات بحالة واحدة؛ بينما لم يسجل إقليما صفرو ومولاي يعقوب أي حالة إصابة جديدة.

ومقابل ارتفاع الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء، إلى حدود الآن، إلى 9033 حالة بعموم جهة فاس مكناس، عقب تماثل 115 حالة إضافية للشفاء التام من الفيروس خلال الفترة المذكورة، كشفت المعطيات الرسمية عن ارتفاع إجمالي الوفيات بالجهة إلى 228 وفاة، إثر تسجيل 5 وفيات إضافية، توزعت على فاس بـ3 وفيات، ومكناس وتازة بوفاة واحدة بكل منهما.

وأصبح يوجد رهن العلاج من الإصابة بمرض "كوفيد-19"، وفقا للمعطيات الحالية للوضع الوبائي بجهة فاس مكناس، ما مجموعه 744 حالة.