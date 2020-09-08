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كُتّاب وآراء
تزايد الإصابات بـ"كورونا" يغلق أحياء في مدينة سلا
عادت أجواء الحجر الصحي إلى مدينة سلا، مساء اليوم الثلاثاء، بعد إقدام السلطات على إغلاق عدد من الأحياء، جراء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا. كما شمل الإغلاق بعض المؤسسات التعليمية.
وشهد حي تبريكت، حسب إفادة مصدر من السلطات المحلية، عملية تمشيط قام بها قائد دائرة المزرعة بمعية أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، حيث تم إغلاق بعض المقاهي مساء اليوم الثلاثاء.
سلطات مدينة سلا أقدمت على تطويق حي العيايدة الشعبي كذلك، بعدما تبيّن وجود ورشات عمل ومحلات تجارية ومقاهي بها نسبة إصابة وعدوى مرتفعة، ما دفع السلطات إلى إغلاقها منعا لتفشي الوباء.
ويأتي إغلاق عدد من الأحياء والمؤسسات التعليمية في مدينة سلا بعد أن سجّل عدّاد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، 117 حالة، بارتفاع قارب الضعفين مقارنة مع عدد الحالات المسجلة قبل يومين، إذ لم يتعد عدد الإصابات أول أمس الأحد 44 إصابة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اللهم إرفع عنا الوباء والبلاء
في الظرفية الراهنة الوطنية الحقة تقتضي الحفاظ على الصحة العامة فالحفاظ عليها هو مرادف الحفاظ على الاقتصاد و التعليم و الصحة و العلاقات الاجتماعية و و و .. و رفاه و ازدهار الوطن من عدو اضر بكل مناحي حياتنا بل يهدد حياتنا و وجودنا على الارض لذلك كان هذا التعليق .
عن الاغلاق و الحجر الصحي اتحدث .. فلو كان يجدي نفعا لكنا الان بلد خالي من الوباء بعد 3 اشهر من الاغلاق الشبه الكلي