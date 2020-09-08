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تزايد الإصابات بـ"كورونا" يغلق أحياء في مدينة سلا

تزايد الإصابات بـ"كورونا" يغلق أحياء في مدينة سلا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 21:33

عادت أجواء الحجر الصحي إلى مدينة سلا، مساء اليوم الثلاثاء، بعد إقدام السلطات على إغلاق عدد من الأحياء، جراء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا. كما شمل الإغلاق بعض المؤسسات التعليمية.

وشهد حي تبريكت، حسب إفادة مصدر من السلطات المحلية، عملية تمشيط قام بها قائد دائرة المزرعة بمعية أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، حيث تم إغلاق بعض المقاهي مساء اليوم الثلاثاء.

سلطات مدينة سلا أقدمت على تطويق حي العيايدة الشعبي كذلك، بعدما تبيّن وجود ورشات عمل ومحلات تجارية ومقاهي بها نسبة إصابة وعدوى مرتفعة، ما دفع السلطات إلى إغلاقها منعا لتفشي الوباء.

ويأتي إغلاق عدد من الأحياء والمؤسسات التعليمية في مدينة سلا بعد أن سجّل عدّاد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، 117 حالة، بارتفاع قارب الضعفين مقارنة مع عدد الحالات المسجلة قبل يومين، إذ لم يتعد عدد الإصابات أول أمس الأحد 44 إصابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سلاوي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 21:47
استغفر الله . استغفر الله . استغفر الله
اللهم إرفع عنا الوباء والبلاء
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15
2 - سلا والاستهتار الشعبي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:07
فعلا سلا قد تصبح المدينة الموبوؤة التانية بعد الدارالبيضاء، ليس هناك ارتداء الكمامات سواء في المقاهي أو الأحياء الشعبية وكان الأمور طبيعية، المستهترون في كل مكان؛ مباريات في كرة القدم؛ التردد على الشواطىء الغير المحروسة، عدم احترام التباعد الجسدي؛ التجمعات في كل مكان ،اللهم إن هدا منكر؛ اتقوا الله يجعل من أمركم مخرجا؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله.
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8
3 - %%%% الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:07
il n y a pas de corona a hay riad bir kassem souissi .ils sont immunisés??? .un virus pour les pauvres les autres . meme s ils ont le corona ou le sida ou je ne sais quoi il restent chez eux dans leur villa sans dérangement.
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1
4 - خالد كرم الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:14
نظرا لتطور الحالة الوبائية كان حريا بوزارة التربية الوطنية اضافة مادة جديدة هي التربية الصحية لجميع المستويات فالحفاظ على الصحة العامة هو تربية اولا و وعي قبل ان يكون ممارسة.
في الظرفية الراهنة الوطنية الحقة تقتضي الحفاظ على الصحة العامة فالحفاظ عليها هو مرادف الحفاظ على الاقتصاد و التعليم و الصحة و العلاقات الاجتماعية و و و .. و رفاه و ازدهار الوطن من عدو اضر بكل مناحي حياتنا بل يهدد حياتنا و وجودنا على الارض لذلك كان هذا التعليق .
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5 - مراقب الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:28
الغباء هوان تفعل ذات الشيء مرة بعد اخرى وتتوقع نتيجة
عن الاغلاق و الحجر الصحي اتحدث .. فلو كان يجدي نفعا لكنا الان بلد خالي من الوباء بعد 3 اشهر من الاغلاق الشبه الكلي
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1
6 - شاطئ بوشوك الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:44
الكل يدهب لشواطئ الغير محروسة شاطئ قرب سيدي موسى أخر في بوشوك أخر خلف بوقنادل وأخر بين بوقنادل و سلا
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