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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت تسجيل 203 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات بعموم الجهة إلى 3970 حالة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا.
وتوزعت الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية على إقليم الرشيدية بـ87 حالة، و44 حالة بإقليم ورزازات، و35 حالة بإقليم زاكورة؛ فيما سجل إقليم تنغير 19 حالة، وإقليم ميدلت 18 حالة، وفق المعطيات المحينة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة.
وحسب المعلومات التي وفرتها المديرية الجهوية فإن الإصابات الـ3970 المسجلة بعموم الجهة منذ بداية تفشي الوباء توزعت على إقليم ورزازات بـ1387 حالة، و1378 حالة بإقليم الرشيدية، و508 بإقليم ميدلت، و483 حالة بإقليم زاكورة؛ فيما سجل إقليم تنغير 214 حالة.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الحالات النشطة بجهة درعة تافيلالت بلغ إلى حدود الساعة السادسة من مساء الثلاثاء ما مجموعه 1572 حالة، منها 718 بإقليم الرشيدية، و278 حالة بإقليم ورزازات، و275 حالة بإقليم زاكورة، و185 حالة بإقليم ميدلت، و116 حالة بإقليم تنغير.
وبخصوص حالات الوفيات سجلت درعة تافيلالت 4 وفيات إضافية جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة، توزعت على أقاليم ورزازات، والرشيدية، وميدلت، وزاكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 98 حالة، سجلت منها 38 وفاة بإقليم الرشيدية، و36 وفاة بإقليم ورزازات، و15 وفاة بإقليم زاكورة، و6 وفيات بإقليم ميدلت، و3 وفيات بإقليم تنغير.