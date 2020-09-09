المصادقة على مجموعة من مشاريع التنمية في وجدة‎

هسبريس من الرباط

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لوجدة - أنكاد، خلال اجتماع انعقد بمقر ولاية جهة الشرق، على سلسلة من مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية برسم سنة 2020، حيث تم استعراض وضعية تقدم المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2019 وخطة عمل تدبير منصة الشباب لعمالة وجدة – أنكاد.

المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة برسم سنة 2020، تقول ولاية الجهة، تشمل مختلف برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتمثلة في تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

وقد تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع تهم اقتناء حافلتين للنقل المدرسي لفائدة جماعات بني خالد وأهل أنكاد (640 ألف درهم)، واقتناء وحدة طبية متنقلة (450 ألف درهم)، وإحداث قطب رياضي بوجدة (6 ملايين و624 ألفا و664 درهما).

كما صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع تروم دعم تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية (500 ألف درهم)، واستكمال بناء مركز المرأة في وضعية صعبة (180 ألف درهم)، وبناء وتجهيز مركز استقبال الأشخاص في وضعية هشاشة، الشطر الثاني (4 ملايين و375 ألف درهم).

وتهدف البرامج المتعلقة بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب إلى تشجيع الشباب على إنشاء مقاولات صغرى وصغيرة جدا (مليونان و500 ألف درهم)، ودعم التشغيل وتقوية قدرات الشباب (مليون و520 ألف درهم)، وتنظيم مسابقة لأفكار المشاريع (671 ألفا و800 درهم)، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل بناء على نتائج دراسة السلاسل.

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع الأخير إلى مليونين و674 ألفا و852 درهما، تبلغ مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها نحو مليون و872 ألفا و427 درهما، فيما يساهم حاملو المشاريع بنحو 802 ألف و425 درهما.

وتتوزع المشاريع المصادق عليها في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2020 على المحور الأول للبرنامج الذي يهم "تنمية الطفولة المبكرة" بتخصيص اعتماد قدره 849 ألف درهم، والمحور الثاني المتعلق بـ"دعم التعليم الأولي بالوسط القروي" باعتماد يصل إلى مليونين و75 ألف درهم، والمحور الثالث الذي يهم "دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي" باعتماد يناهز 4 ملايين و385 ألفا و435 درهما.

كما تميز الاجتماع، الذي ترأسه معاذ الجامعي، والي الجهة، بتقديم عرض مفصل حول منصة الشباب لعمالة وجدة - أنكاد التي تروم تطوير فرص العمل ودمج 800 شاب سنويا، بالإضافة إلى خلق 25 مشروعا سنويا والمساهمة في استدامتها.