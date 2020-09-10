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مطالب بإحداث مركز لتسجيل السيارات في أسا الزاك

مطالب بإحداث مركز لتسجيل السيارات في أسا الزاك
مصطفى البكار
الخميس 10 شتنبر 2020 - 05:35

خرج أرباب مؤسسات تعليم السياقة بأسا الزاك، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مبنى العمالة للمطالبة بإحداث مركز إقليمي لتسجيل السيارات.

وناشد المشاركون في الاحتجاج وزير التجهيز والنقل ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالاستجابة لمطلبهم، استحضارا للعائق الكبير الذي يشكله بُعد أسا الزاك عن مدينة كلميم على المواطنين الراغبين في تسجيل سياراتهم ورخص السياقة الخاصة بهم، وغيرها من الخدمات الإدارية المختلفة.

وأشار مهنيو تعليم السياقة في كلمة تخلّلت الشكل الاحتجاجي إلى أن المتدربين لديهم لم يتمكنوا إلى حدود الساعة من اجتياز الامتحانات، وذلك منذ اعتماد النظام المعلوماتي بتاريخ 22 يونيو الماضي، الشيء الذي تسبب في تضررهم لعدم استفادتهم من حصة نظام "الكوطا" الخاص بهم.

وأوضح المتضررون أن افتتاح مركز لتسجيل السيارات على مستوى الإقليم سيمكِّن من تقريب الخدمات لفائدة تسع مدارس لتعليم السياقة موزعة على جماعات أسا، والزاك، والمحبس التي تعتبر أبعد نقطة عن مدينة كلميم بحوالي 278 كيلومترا.

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