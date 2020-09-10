سلطات تنغير تغلق دوار "تدافالت" بسبب مخالطين

محمد ايت حساين

قررت السلطة المحلية بإقليم تنغير، منذ مساء الثلاثاء، إغلاق دوار تدافالت الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة تغزوت نايت عطى، وذلك بعد أن تأكدت مخبريا إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد توفي الخميس الماضي.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر رسمية لهسبريس، فإن السلطات المحلية، بتعليمات من عامل الإقليم، قررت إغلاق الدوار المذكور إلى حين التوصل بالنتائج المخبرية لـ34 مخالطا للشخص المتوفى، مشيرة إلى أنه "في حالة تسجيل إصابات إضافية وسط المخالطين، ستقوم الجهات الطبية المختصة بإخضاع جميع سكان الدوار للتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس".

وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن السلطة المحلية وضعت عددا من الحواجز في ثلاثة مداخل مؤدية إلى الدوار المذكور، وذلك من أجل الحد من تنقلات السكان من وإلى هذا الدوار إلى حين صدور نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بـ"كوفيد-19".

ومن أجل تطبيق قرار الإغلاق المؤقت المتخذ من قبل السلطات المحلية، تقوم عناصر الدرك الملكي وعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، بتنسيق مباشر مع رئيس دائرة تنغير وقائد قيادة تغزوت، بالحد من تنقلات الساكنة المحلية، ومنع دخول أو خروج المواطنين من الدوار، إلا للحالات الضرورية القصوى.

وأوضحت مصادر مسؤولة أن قرار الإغلاق يأتي في إطار التدابير الاستباقية التي تتخذها السلطات الإقليمية من أجل محاصرة الوباء، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل الخاصة بـ 34 شخصا يمكن أن يتوصلوا بها اليوم الأربعاء أو غذا الخميس على أبعد تقدير.

ويشهد دوار تدافالت منذ أول أمس الثلاثاء حجرا صحيا كاملا، ويعيش على وقع استنفار أمني لتطويق جميع مداخله ومخارجه، من خلال وضع سياجات لضمان عدم تنقل المواطنين، وهو ما ثمنه عدد من الفاعلين الجمعويين الذين تحدثوا لهسبريس، مؤكدين أن الساكنة متفهمة القرار المتخذ الذي يهدف أساسا إلى حمايتها من الوباء والحفاظ على الأمن الصحي العام.