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الرئيسية | جهات | جهة الدار البيضاء تُسجل أزيد من ألف حالة كورونا في يوم واحد

جهة الدار البيضاء تُسجل أزيد من ألف حالة كورونا في يوم واحد

جهة الدار البيضاء تُسجل أزيد من ألف حالة كورونا في يوم واحد
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:00

رقم قياسي جديد سجلته جهة الدار البيضاء سطات على مستوى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فمن أصل 2157 إصابة بالمغرب سجلت الجهة ذاتها 1169 في ظرف يوم واحد.

وكشفت نشرة وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن مدينة الدار البيضاء سجلت 959 حالة، و58 بالمحمدية، و46 بمديونة، و34 بالنواصر، و27 ببرشيد، و20 بالجديدة، و15 بسطات، و10 بسيدي بنور.

ثاني الإصابات على مستوى جهات المملكة سجلت في درعة تافيلالت بـ 155 حالة، منها 68 بالرشيدية، و48 بميدلت، و24 بزاكورة، و9 بتنغير، و6 بورزازات، فيما سجلت 139 في جهة سوس ماسة، ضمنها 72 بأكادير إدوتنان، و40 بإنزكان آيت ملول، و12 بتارودانت، و9 بشتوكة آيت بها، و6 بتزنيت.

جهة مراكش آسفي سجلت 138 حالة، منها 82 بمراكش، و22 بقلعة سراغنة، و11 بالحوز، و8 في كل من الرحامنة واليوسفية، و6 بالصويرة، وحالة بشيشاوة، بينما نالت جهة بني ملال خنيفرة 132 اصابة، منها 44 بخريبكة، و34 بالفقيه بنصالح، و29 ببني ملال، و19 بخنيفرة، و6 بأزيلال.

بقية الاصابات توجد في جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 129 حالة، منها 26 بسلا، و24 بالصخيرات تمارة، و11 بالرباط، و7 بسيدي سليمان، وحالة واحدة بسيدي قاسم، فيما سجلت 96 اصابة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضمنها 37 بطنجة أصيلة، و18 بتطوان، و14 بالمضيق الفنيدق، و13 بالعرائش، و12 بالحسيمة، وحالتان بوزان.

أما جهة فاس مكناس فسجلت 73 اصابة، منها 21 بفاس، و15 بصفرو، و14 بمكناس، و10 في كل من تازة وإفران، و3 بالحاجب. ثم سجلت 57 بالشرق، منها 24 بوجدة أنكاد، و19 بجرسيف، و14 بالناظور، فيما سجلت 44 في الداخلة وادي الذهب كلها بوادي الذهب.

أقل الاصابات في جهة العيون الساقية الحمراء بـ 15 حالة جديدة، منها 8 بالسمارة، و4 بالعيون، وحالتان ببوجدور، وحالة بطرفاية، فيما 10 إصابات سجلت في كلميم واد نون، منها 5 بسيدي إفني، و4 بكلميم، وحالة بطانطان.

وبخصوص الوفيات الجديدة وعددها 26 وفاة، فقد سجلت 6 وفيات بالبيضاء، وحالتي وفاة في كل من ميدلت وتنغير، وحالة وفاة واحدة في الرشيدية، ثم حالة وفاة واحدة بإنزكان آيت ملول، وحالتي وفاة بمراكش، وحالة واحدة في كل من الحوز واليوسفية وشيشاوة.

جهة بني ملال خنيفرة سجلت وفاة واحدة بخنيفرة، ثم وفاة واحدة أيضا في طنجة تطوان الحسيمة بتطوان، و6 وفيات بفاس مكناس موزعة على فاس بوفاتين، وحالة بمكناس، و3 بتازة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة بالشرق بوجدة أنجاد.

أما عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة ارتفع إلى 244 حالة، منها 52 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، بينما الحالات النشطة بلغت 16702.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - مواطن مغترب الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:12
هاد النهار مشيت ندوز Test Covid فمستشفى محمد الخامس بمكناس، لا استقبال لا والو، الموظفين المكلفين سلتو قبل 12, يقاو كايلاوحوني من مكتب لمكتب و خلاوني حاصل علما أنني قريب نسافر. المرجو من المسؤولين النظر إلى ما يقع في هذا المستشفى، الناس ما خداما ما والو، و قهرتونا بالكذوب فالاذاعة، المرجو تدخل المسؤولين.
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192
2 - عبدالرحمان رحال أبونوح الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:12
تم تسجيل 169 حالة فقط في هذه الجهة ولكن موقع الإحصائيات وقع في خطأ مطبعي المرجو التنبيه لهذا الخطأ
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-54
3 - مواطن من البيضاء الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:14
يجب على ولاية الدار البيضاء تدارك الموقف وضم عمالة مديونة إلى حالة الطوارئ الجديدة التي طبقت في مقاطعات الولاية. فالحالات في تزايد هناك
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24
4 - محمد بوحاج الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:16
امام هذه الارقام المرعبة كان يجب توقيف الدراسة الحضورية في الدار البيضاء وحتى عميات التسجيل كان ينبغي ان تتم عن بعد لان تلك التجمعات التي كانت امام المدارس ستأتي بحصيلة ثقيلة جدا اللهم نسألك اللطف ونسألك رفع الوباء
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30
5 - فكرة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:20
كم عدد الاصابات بالقنيطرة ؟ المهم اننا الفنا هذا الوباء مع الوقت
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12
6 - حسن الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:22
الاخوان الوضع خطيرا خطيرا جيدا الوباء في تزيد انا الان خايف
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-2
7 - ملاحظ محمد الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:23
كلما ارتفعت الإصابات في مدينة سلا إلا وهرع رجال السلطة إلى تابريكت و العيايدة لا صحاب المقاهي و الباعة وأصحاب الحرف يأمرون بإغلاق محلاتهم إلى أجل غير مسمى وكأنهم هم السبب والغريب انهم يأمرون بالاغلاق ليس من الساعة الثامنة إلى الثامنة بل الإغلاق التام في اليوم الموالي لما ينزل عداد كورونا السلطة لا تسمح و تتنازل بل يستمر الإغلاق إلى أن يعفو المسؤول الله يستر
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8
8 - محمد بن أحمد الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:24
لا بديل عن الحجر الكلي لمدة أسبوعين. أي فترة احتضان الفيروس. بالرغم من الحجر الجزئي فإن الناس لايلتزمون. مجرد جولة في الدار البيضاء سترى معظم السكان غير مبالين لا بالأرقام المتصاعدة من الإصابات ولا بعدد الوفيات.
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19
9 - متتبع الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:30
اللهم ارحم شهداء هذا الوباء واسكنهم فسيح جنانك والهم ذويهم الصبر والسلوان, واشفي جميع المرضى.عدد الاصابات اليومية والوفيات مقلق جدا في المغرب ومع ارتفاع عدد الحالات الخطيرة و الحرجة فحتما سيرتفع عدد الوفيات, وهذا يدل ان الوضع خرج عن السيطرة منذ مدة امام عجز الحكومة وخاصة وزارة الصحة من تسريع مدة التحاليل وتوفير الاسرة والغرف اللازمة التي تحترم التباعد الجسدي وقلة اجهزة التنفس والادوية وتتبع المرضى من طرف الاطباء الذي يتقاعس الكثير منهم من تأدية الواجب والامانة والتمييزبين المرضى والخوف والملل الذي اصابهم...
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3
10 - حسن الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:31
تخيلوا فاطار تحليل كوفيد في العمل، مع اني لم اجري التحليلة توصلت بنتيجة سلبية عن طريق البريد الالكتروني كباقي الزملاء...ماذا يمكن أن نستنتج ؟
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8
11 - ابن ادم الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:32
وزارة طوطو فوت غير زيدو قمرو معنا
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0
12 - ميمون الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:38
يبدوا ان اخوننا البيضاويين منشغلون بنشر الفيروس بينهم و رفع ايقاعه ارجو من السلطات تطويق هذه المدينة حتى لا يصل شياضاه الى باقي المناطق
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-3
13 - مغربي حر وشريف الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:39
واش المواطن ما عاندوش الحق في الاستماع اليه وتعرفو اشن بغا فاش تيحتاج ليكم تتبقا تلعبو به تسحابوه كرة براكا راه كولشي عاق بكم حاولو تفهمو راسكم راه ماترتحو في حياتكم الا لكليتو من عرقكم
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1
14 - CASAOUI الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:39
depuis 2 semaines et moi je demande aux autorités de Casablanca d'intervenir, car la situation et vraiment très grave et très dangereuse et les personnes ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre !!!
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1
15 - Al filali الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:43
على ما يبدو من البديهي أن العديد لن يتفق معي اناشد الحكومة بالعودة إلى الحجر الصحي التام
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11
16 - امين الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:54
مرحبا بكورونا شكرا لتواجدك لقد اتيت بفضل دعوات الناس اريد ان تنتقم لي من المفسدين
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2
17 - kamal الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:59
مشكلة صافي واخا نديرو الحجر مغاديش انفع ، غادي نقصو شوية ديال الحالات ولكن بمجرد رفعه سيرتفع عداد االصابات، مابقا مايدار من غير انتضار التلقيح، والحركة الذكية هي فتح كل شيء على مصرعيه وتعود الحياة الطبيعية واعتماد مناعة القطيع لانه بعد تدمير الاقتصاد سنقول يا ليتنا فتحنا كل شيء لان الاقتصاد هو عصب الحياة هو و التعليم لهدا على احدهم ان يتحلى بالشجاعة ويفتح كل شيء راه الاقتصاد هو كل شيء اكرر هو كل شيء في حياتنا الدنيا
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5
18 - سمحمد الجزار الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 20:00
ارقام عادية،وجب التعليم عن بعد و عودة الحياة العادية رغم الولاء.نبقاو فالمنزل ولكن خلصونا كاملين،ماعدا ذلك والله ما يسمعكم الفقير
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2
19 - عبد الحميد القنيطرة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 20:01
القنيطرة 48 إصابة..اللهم لطفك.
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2
20 - المدان الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 20:02
المتتبع لحالات الوفيات في جهة درعة تافيلالت يلاحظ أن أرقمها تضاهي أرقام الجهات الكبرى 5. 6. كل يوم تقريبا علما ان عدد الساكنة لا يتجاوز 1,7مليون هذا يعكس الوضع الصحي المتردي في هذه الجهة لا حول ولا قوة الا بالله
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