جهة الدار البيضاء تُسجل أزيد من ألف حالة كورونا في يوم واحد

هسبريس من الرباط

رقم قياسي جديد سجلته جهة الدار البيضاء سطات على مستوى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فمن أصل 2157 إصابة بالمغرب سجلت الجهة ذاتها 1169 في ظرف يوم واحد.

وكشفت نشرة وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن مدينة الدار البيضاء سجلت 959 حالة، و58 بالمحمدية، و46 بمديونة، و34 بالنواصر، و27 ببرشيد، و20 بالجديدة، و15 بسطات، و10 بسيدي بنور.

ثاني الإصابات على مستوى جهات المملكة سجلت في درعة تافيلالت بـ 155 حالة، منها 68 بالرشيدية، و48 بميدلت، و24 بزاكورة، و9 بتنغير، و6 بورزازات، فيما سجلت 139 في جهة سوس ماسة، ضمنها 72 بأكادير إدوتنان، و40 بإنزكان آيت ملول، و12 بتارودانت، و9 بشتوكة آيت بها، و6 بتزنيت.

جهة مراكش آسفي سجلت 138 حالة، منها 82 بمراكش، و22 بقلعة سراغنة، و11 بالحوز، و8 في كل من الرحامنة واليوسفية، و6 بالصويرة، وحالة بشيشاوة، بينما نالت جهة بني ملال خنيفرة 132 اصابة، منها 44 بخريبكة، و34 بالفقيه بنصالح، و29 ببني ملال، و19 بخنيفرة، و6 بأزيلال.

بقية الاصابات توجد في جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 129 حالة، منها 26 بسلا، و24 بالصخيرات تمارة، و11 بالرباط، و7 بسيدي سليمان، وحالة واحدة بسيدي قاسم، فيما سجلت 96 اصابة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضمنها 37 بطنجة أصيلة، و18 بتطوان، و14 بالمضيق الفنيدق، و13 بالعرائش، و12 بالحسيمة، وحالتان بوزان.

أما جهة فاس مكناس فسجلت 73 اصابة، منها 21 بفاس، و15 بصفرو، و14 بمكناس، و10 في كل من تازة وإفران، و3 بالحاجب. ثم سجلت 57 بالشرق، منها 24 بوجدة أنكاد، و19 بجرسيف، و14 بالناظور، فيما سجلت 44 في الداخلة وادي الذهب كلها بوادي الذهب.

أقل الاصابات في جهة العيون الساقية الحمراء بـ 15 حالة جديدة، منها 8 بالسمارة، و4 بالعيون، وحالتان ببوجدور، وحالة بطرفاية، فيما 10 إصابات سجلت في كلميم واد نون، منها 5 بسيدي إفني، و4 بكلميم، وحالة بطانطان.

وبخصوص الوفيات الجديدة وعددها 26 وفاة، فقد سجلت 6 وفيات بالبيضاء، وحالتي وفاة في كل من ميدلت وتنغير، وحالة وفاة واحدة في الرشيدية، ثم حالة وفاة واحدة بإنزكان آيت ملول، وحالتي وفاة بمراكش، وحالة واحدة في كل من الحوز واليوسفية وشيشاوة.

جهة بني ملال خنيفرة سجلت وفاة واحدة بخنيفرة، ثم وفاة واحدة أيضا في طنجة تطوان الحسيمة بتطوان، و6 وفيات بفاس مكناس موزعة على فاس بوفاتين، وحالة بمكناس، و3 بتازة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة بالشرق بوجدة أنجاد.

أما عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة ارتفع إلى 244 حالة، منها 52 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، بينما الحالات النشطة بلغت 16702.