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كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل الحالة الوبائية في جهة سوس ماسة
شهدت الحالة الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد ارتفاعا بجهة سوس ماسة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد تسجيل 139 حالة إصابة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات 1769 حالة منذ ظهور الوباء بالجهة.
وتوزعت الحالات الجديدة بين أكادير إداوتنان بـ72 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ40 حالة، وتارودانت بـ12 حالة، واشتوكة آيت باها بـ9 حالات، وتيزنيت بـ6 حالات.
وبحسب المعطيات المحينة الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد وصل عدد حالات الشفاء بعمالتي وأقاليم الجهة 873 حالة، بعد تسجيل 58 حالة شفاء جديدة خلال المدة ذاتها.
وقد تم تسجيل حالات الشفاء الجديدة بأكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول بـ 22 حالة لكل منهما، واشتوكة آيت باها بـ7 حالات، وتيزنيت بـ4 حالات، وإقليم طاطا بثلاث حالات.