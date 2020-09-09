24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0313:3016:5919:4721:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الشرطة القضائية تحقق مع أمنيين من أجل الارتشاء‎ (5.00)

  2. "عدم الالتزام" يُعطل مقتضيات اتفاق "الرفع من الحد الأدنى للأجور" (5.00)

  3. الأغلبية الحكومية تتجه لإنهاء السنة الأخيرة بخلافات وغياب التنسيق (5.00)

  4. تحديات "جائحة كورونا" تبرز الحاجة إلى إنجاح نمط التعليم الذاتي (5.00)

  5. نقص المدارس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مليلية تسجّل 36 إصابة بالفيروس خلال يوم واحد

مليلية تسجّل 36 إصابة بالفيروس خلال يوم واحد

مليلية تسجّل 36 إصابة بالفيروس خلال يوم واحد
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 20:40

أعلنت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للصحّة بمدينة مليلية المحتلّة، الأربعاء، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ؛ وهي أعلى حصيلة يومية مسجّلة.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 508 حالات منذ بداية انتشار الوباء في الثغر المحتلّ، تعافى منها 202، وتوفي ثلاثة مرضى.

ويتابع العلاجَ حاليا من "كوفيد-19" ما مجموعه 303 أشخاص، 10 منهم يتواجد في مستشفى "كومركال"، بينهم مريض واحد أُدخِل إلى وحدة العناية المركّزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ملاحظ الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:24
أيام زمان .. مليلية المحتلة تبعد ب 12 كلم عن مدينة الناظور. في الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي, تمشي ليها فالكار انطلاقا من الناظور بدون أي بطاقة هوية .. والكار يزيد بيك وينزلك في المحطة الطرقية وسط المدينة المحتلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.