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مليلية تسجّل 36 إصابة بالفيروس خلال يوم واحد
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 20:40
أعلنت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للصحّة بمدينة مليلية المحتلّة، الأربعاء، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ؛ وهي أعلى حصيلة يومية مسجّلة.
وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 508 حالات منذ بداية انتشار الوباء في الثغر المحتلّ، تعافى منها 202، وتوفي ثلاثة مرضى.
ويتابع العلاجَ حاليا من "كوفيد-19" ما مجموعه 303 أشخاص، 10 منهم يتواجد في مستشفى "كومركال"، بينهم مريض واحد أُدخِل إلى وحدة العناية المركّزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ملاحظ الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:24
أيام زمان .. مليلية المحتلة تبعد ب 12 كلم عن مدينة الناظور. في الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي, تمشي ليها فالكار انطلاقا من الناظور بدون أي بطاقة هوية .. والكار يزيد بيك وينزلك في المحطة الطرقية وسط المدينة المحتلة
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