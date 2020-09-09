مليلية تسجّل 36 إصابة بالفيروس خلال يوم واحد

عبد الكريم هرواش من الناظور

أعلنت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للصحّة بمدينة مليلية المحتلّة، الأربعاء، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ؛ وهي أعلى حصيلة يومية مسجّلة.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 508 حالات منذ بداية انتشار الوباء في الثغر المحتلّ، تعافى منها 202، وتوفي ثلاثة مرضى.

ويتابع العلاجَ حاليا من "كوفيد-19" ما مجموعه 303 أشخاص، 10 منهم يتواجد في مستشفى "كومركال"، بينهم مريض واحد أُدخِل إلى وحدة العناية المركّزة.