"كورونا" يصيب مديرة المستشفى الإقليمي بخنيفرة

ياسين أوشن

أكدت مصادر هسبريس إصابة مديرة المستشفى الإقليمي في خنيفرة بـ"كوفيد-19"، بعد إجرائها تحليلات مخبرية، موضحة أن المديرة ستتلقى العلاج في منزلها وفق البرتوكول المعتمد إلى حين تماثلها للشفاء.

وأحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ضمنها 29 حالة بإقليم بني ملال، و34 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و19 حالة بإقليم خنيفرة، و44 حالة بإقليم خريبكة، و6 حالات بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 3682 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 54 حالة شفاء جديدة، منها 9 حالات بإقليم بني ملال، و7 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و6 حالات بإقليم خنيفرة، و32 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 2795 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد عرفت الجهة حالة جديدة سجلت بإقليم خنيفرة، ليصل الإجمالي إلى 43 وفاة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 828 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 91905 حالات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كشفت تسجيل 2157 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، من الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 77878 حالة في المغرب.