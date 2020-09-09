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مديرية سلا تعلن "التعليم عن بعد" في 25 مدرسة
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:20
أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسلا أنها قررت، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد، في مجموعة جديدة من المؤسسات التعليمية.
هذا القرار، الذي جاء حفاظا على سلامة المتعلمين، وفق بلاغ للمديرية، شمل 25 مؤسسة تعليمية، عمومية وخصوصية، انضافت إلى مؤسسات أخرى كانت قد شملتها 3 بلاغات سابقة.