تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

أيوب صدور من تطوان

رفعت 96 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، حصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 10675 إصابة منذ بداية انتشار العدوى.

الإصابات الجديدة المعلنة توزعت على 6 مناطق جغرافية، تصدرتها عمالة طنجة أصيلة بـ 37 حالة، و18 إصابة بإقليم تطوان، ثم 14 بالمضيق الفنيدق، و13 بالعرائش و12 بالحسيمة، ثم حالتين جديدتين بإقليم وزان .

وتزامنا مع ذلك، أعلنت الجهة عينها تماثل 96 مصابا بكوفيد-19 للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض 9760 حالة، بنسبة تعافٍ وصلت إلى 91 في المائة من مجموع الحالات المؤكدة منذ ظهر الوباء.

واستأثرت عمالة طنجة أصيلة بمعظم حالات الشفاء المعلنة بالجهة، بتسجيلها تعافي 46 شخصا من الفيروس، كما سجلت 28 حالة شفاء بتطوان، مع 8 متعافين بكل من العرائش والمضيق الفنيدق، علاوة على تسجيل 4 حالات شفاء بالحسيمة وحالة شفاء واحدة بوزان وشفشاون؛ فيما رفعت حالة وفاة بتطوان عدد ضحايا الفيروس إلى 267 حالة.

وبهذه المعطيات الجديدة بلغت نسبة الإماتة 2.5 في المائة، في وقت وصل عدد المرضى قيد العلاج إلى 648 شخصا، موزعين على الشكل التالي: 307 بطنجة أصيلة و136 مصابا بتطوان والنواحي، ثم العرائش بـ48 حالة، علاوة على 91 مصابا بالحسيمة و38 بعمالة المضيق الفنيدق، و11 بوزان ثم شفشاون بـ 17 شخصا.