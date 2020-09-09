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سائقون مهنيون يتبرعون بأكياس الدم في مراكش

سائقون مهنيون يتبرعون بأكياس الدم في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:04

تعزز مخزون المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة مراكش أسفي، الأربعاء، بحوالي 50 كيسا من الدم، على خلفية حملة للتبرع نظمتها جمعية التآخي والتآزر بين سائقي سيارة الأجرة الكبيرة بمحطة عرصة المعاش المحاذية لساحة جامع الفنا بمراكش.

وعرفت هذه الحملة، التي نظمت بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بمقره بالمنطقة الحضرية الحي المحمدي، مشاركة مكثفة من طرف السائقين المهنيين، الذين وفرت لهم كل الظروف الملائمة للتبرع في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها جائحة "كوفيد19".

ودعا المشاركون في هذه الحملة، عبر هسبريس، عموم المواطنين إلى الإقبال على مركز تحاقن الدم، الذي يعاني من خصاص مهول في هذه المادة الحيوية، للتبرع بدمهم.

ولتبديد تخوفات المواطنين، أوضح محمود أبراش، عن المركز الجهوي لتحاقن الدم، أن عملية التبرع تتم وفق إجراءات دقيقة تتخذ لحماية المرتفقين، خاصة على مستوى تعقيم المرفق ولوازم العمل قبل وبعد التبرع، إضافة إلى تجنب الاكتظاظ داخل المركز.

وأكد الإطار الصحي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن بنك مركز تحاقن الدم في حاجة ماسة إلى المزيد من الأكياس لإنقاذ حياة مواطنين آخرين من المرضى أو ضحايا حوادث السير التي تعرفها الطرقات بجهة مراكش أسفي.

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