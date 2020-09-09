24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:35
|07:03
|13:30
|16:59
|19:47
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ميول سياسي فاضح لاستعمال استثنائية "أزمة كورونا"
- التجارب السريرة أهون من الموت السريري
- القضية الفلسطينية.. الوجه الآخر
- الحزب القائد لحكومة 2021
- مدارس خصوصية تنادي بوقف تسليم شواهد المغادرة تفاديا للإفلاس
"عدم الالتزام" يُعطل مقتضيات اتفاق "الرفع من الحد الأدنى للأجور" (5.00)
الأغلبية الحكومية تتجه لإنهاء السنة الأخيرة بخلافات وغياب التنسيق (5.00)
تحديات "جائحة كورونا" تبرز الحاجة إلى إنجاح نمط التعليم الذاتي (5.00)
- العثماني يٌشيد بنجاح الدخول المدرسي الاستثنائي ويرفض التشويش - (144)
- الجزائر تقود مخططا منظما للاستيلاء على "فن الملحون" المغربي - (142)
- الجيش الجزائري يزرع الأحقاد ويزيّف الحقائق حول مغربية الصحراء - (140)
- مدارس خصوصية تنادي بوقف تسليم شواهد المغادرة تفاديا للإفلاس - (95)
- الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 أكتوبر المقبل - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سائقون مهنيون يتبرعون بأكياس الدم في مراكش
تعزز مخزون المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة مراكش أسفي، الأربعاء، بحوالي 50 كيسا من الدم، على خلفية حملة للتبرع نظمتها جمعية التآخي والتآزر بين سائقي سيارة الأجرة الكبيرة بمحطة عرصة المعاش المحاذية لساحة جامع الفنا بمراكش.
وعرفت هذه الحملة، التي نظمت بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بمقره بالمنطقة الحضرية الحي المحمدي، مشاركة مكثفة من طرف السائقين المهنيين، الذين وفرت لهم كل الظروف الملائمة للتبرع في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها جائحة "كوفيد19".
ودعا المشاركون في هذه الحملة، عبر هسبريس، عموم المواطنين إلى الإقبال على مركز تحاقن الدم، الذي يعاني من خصاص مهول في هذه المادة الحيوية، للتبرع بدمهم.
ولتبديد تخوفات المواطنين، أوضح محمود أبراش، عن المركز الجهوي لتحاقن الدم، أن عملية التبرع تتم وفق إجراءات دقيقة تتخذ لحماية المرتفقين، خاصة على مستوى تعقيم المرفق ولوازم العمل قبل وبعد التبرع، إضافة إلى تجنب الاكتظاظ داخل المركز.
وأكد الإطار الصحي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن بنك مركز تحاقن الدم في حاجة ماسة إلى المزيد من الأكياس لإنقاذ حياة مواطنين آخرين من المرضى أو ضحايا حوادث السير التي تعرفها الطرقات بجهة مراكش أسفي.