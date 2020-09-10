جهة درعة تسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد ايت حساين

سجلت جهة درعة تافيلالت خلال الـ24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالعدوى بعموم الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 4125 حالة.

وحسب المعطيات التي أعلنتها المديرية الجهوية للصحة في الساعة السادسة من مساء الأربعاء، فقد سجلت 68 إصابة بإقليم الرشيدية، و48 إصابة بإقليم ميدلت، و24 إصابة بإقليم زاكورة، و9 إصابات بإقليم تنغير، و6 إصابات بإقليم ورزازات.

وعرفت الجهة خلال الفترة المذكورة تعافي 167 حالة إضافية من المرض، منها 46 حالة بإقليم الرشيدية، و43 حالة بإقليم ورزازات، و30 حالة بإقليم ميدلت، و28 حالة بإقليم تنغير، و20 حالة بإقليم زاكورة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام من الفيروس بالجهة كلها، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 2467 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات بالجهة إلى 103 حالات، إثر تسجيل 5 وفيات جديدة، منها حالتان بكل من إقليمي تنغير وميدلت، وحالة واحدة بإقليم الرشيدية؛ في حين توجد تحت التكفل الطبي للعلاج من "كوفيد-19" 1555 حالة.