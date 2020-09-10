24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحزب القائد لحكومة 2021
- فزاعة "الصدام مع الدولة"
- 142 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- المواد المُرّة .. فوائد صحية جمّة
- ماذا تعرف عن الخرف الجبهي الصدغي؟
الأغلبية الحكومية تتجه لإنهاء السنة الأخيرة بخلافات وغياب التنسيق (5.00)
أساتذة ينتقدون تكديس التلاميذ داخل أقسام مشتركة في "زمن كورونا" (5.00)
حكم قضائي يؤجل سداد قرض بسبب الأضرار الناجمة عن "كوفيد-19" (4.50)
- العثماني يٌشيد بنجاح الدخول المدرسي الاستثنائي ويرفض التشويش - (167)
- الجيش الجزائري يزرع الأحقاد ويزيّف الحقائق حول مغربية الصحراء - (153)
- الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 أكتوبر المقبل - (78)
- المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (73)
- أساتذة ينتقدون تكديس التلاميذ داخل أقسام مشتركة في "زمن كورونا" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ممرّضون يحتجّون للمطالبة بـ"الترقية الاستثنائية"
نظم عدد من الممرّضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التّكوين، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتّرقية الاستثنائية أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحّة بمستشفى الحسني بالنّاظور.
وردّد المحتجون في الوقفة التي دعت إليها التّنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التّكوين عددا من الشعارات المطالبة بإنصافهم وتسوية وضعيتهم، مستنكرين ما تعرّضوا له من "إجحاف وضرر جراء قرارات وزارة الصحّة".
وقال سعيد زياني، المنسّق الإقليمي للّتنسيقية بالنّاظور: "إن الوقفة جاءت استجابةً لنداء نضالي على الصّعيد الوطني للتّنديد بما تعرّض له الممرّضون المتضرّرون من إقصاء من التّرقية نتيجة مرسوم وزاري".
وكشف المتحدّث أنّ "هذه السياسة الممنهجة للقضاء على حقوق الممرّضين تضرب في الصميم التّضحيات الجسيمة والمجهودات التي بذلوها ومازالوا يبذلونها للنهوض بقطاع الصحّة في البلاد".
وأبرز زياني أن الممرضين المتضرّرين على الصعيد الوطني لا يتجاوز عددهم 5000 ممرض، مطالبا بـ"إنصاف الجميع بتمكينهم من الترقية الاستثنائية والتراجع عن المرسوم الوزاري".