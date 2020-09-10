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ممرّضون يحتجّون للمطالبة بـ"الترقية الاستثنائية"

ممرّضون يحتجّون للمطالبة بـ"الترقية الاستثنائية"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:17

نظم عدد من الممرّضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التّكوين، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتّرقية الاستثنائية أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحّة بمستشفى الحسني بالنّاظور.

وردّد المحتجون في الوقفة التي دعت إليها التّنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التّكوين عددا من الشعارات المطالبة بإنصافهم وتسوية وضعيتهم، مستنكرين ما تعرّضوا له من "إجحاف وضرر جراء قرارات وزارة الصحّة".

وقال سعيد زياني، المنسّق الإقليمي للّتنسيقية بالنّاظور: "إن الوقفة جاءت استجابةً لنداء نضالي على الصّعيد الوطني للتّنديد بما تعرّض له الممرّضون المتضرّرون من إقصاء من التّرقية نتيجة مرسوم وزاري".

وكشف المتحدّث أنّ "هذه السياسة الممنهجة للقضاء على حقوق الممرّضين تضرب في الصميم التّضحيات الجسيمة والمجهودات التي بذلوها ومازالوا يبذلونها للنهوض بقطاع الصحّة في البلاد".

وأبرز زياني أن الممرضين المتضرّرين على الصعيد الوطني لا يتجاوز عددهم 5000 ممرض، مطالبا بـ"إنصاف الجميع بتمكينهم من الترقية الاستثنائية والتراجع عن المرسوم الوزاري".

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