تعيينات أمنية جديدة في الدار البيضاء والصويرة

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال الأربعاء، مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وكذا المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة.

وتأتي هذه التعيينات، وفق المديرية، "في إطار تنزيل دينامية ناجعة في تدبير الموارد البشرية تروم الاستعانة بكفاءات مهنية من الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين، قادرة على تحمل أعباء المسؤولية وخدمة أمن المواطن وسلامة ممتلكاته".

وشملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تفعيل حركية داخلية بين رؤساء المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، إذ شملت تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، قادما إليها من المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية؛ فضلا عن تعيين نائب له قادم من منطقة أمن عين الشق، التي كان يشغل فيها المنصب نفسه.

وفي السياق نفسه، تم تعيين رئيس جديد على رأس منطقة أمن الفداء مرس السلطان، قادما من منطقة أمن الحي الحسني؛ فيما تم تعيين الرئيس السابق لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي على رأس منطقة أمن بنمسيك، فضلا عن تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن البرنوصي، قادما إليها من منطقة أمن الفداء مرس السلطان، ورئيس منطقة أمن مولاي رشيد، بعدما كان يشغل في السابق المنصب نفسه في منطقة أمن بن مسيك.

إلى ذلك، عرفت المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة تنصيب إطار أمني من شرطة الزي النظامي على رأس الهيئة الحضرية.

وتم الحرص، وفق المديرية العامة للأمن الوطني دائما، "على أن تحترم التعيينات الجديدة ضوابط صارمة لشغل هذه المناصب الأمنية، كما راعت اختيار كفاءات من بين الأطر التي تجمع بين المهنية العالية والنزاهة والتجربة الوظيفية؛ وذلك حتى يتسنى لها التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن".