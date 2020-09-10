زواج مثلي مغربي بإسباني يصدم معارفه بمارتيل

هسبريس من تطوان

شهدت مدينة سبتة المحتلة عقد زواج مثلي مختلط بين شاب من أصول مغربية وصديقه الإسباني الذي كان يعيش معه لسنوات عديدة.

وأثار زواج المثلي المغربي، المسمى نصير، من صديقه الإسباني، صدمة في أوساط جمعويين ومعارفه بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، خاصة حي كطلان الشعبي حيث ينحدر الشاب المغربي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق لزواج الشاب البالغ من العمر حوالي 26 سنة، من صديقه المثلي وسط كنيسة، كما لقي هذا الزواج اهتماما واسعا عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، حيث انتشر مقطع فيديو لمراسم "حفل الزواج".