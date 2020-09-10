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الرئيسية | جهات | زواج مثلي مغربي بإسباني يصدم معارفه بمارتيل

زواج مثلي مغربي بإسباني يصدم معارفه بمارتيل

زواج مثلي مغربي بإسباني يصدم معارفه بمارتيل
هسبريس من تطوان
الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:05

شهدت مدينة سبتة المحتلة عقد زواج مثلي مختلط بين شاب من أصول مغربية وصديقه الإسباني الذي كان يعيش معه لسنوات عديدة.

وأثار زواج المثلي المغربي، المسمى نصير، من صديقه الإسباني، صدمة في أوساط جمعويين ومعارفه بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، خاصة حي كطلان الشعبي حيث ينحدر الشاب المغربي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق لزواج الشاب البالغ من العمر حوالي 26 سنة، من صديقه المثلي وسط كنيسة، كما لقي هذا الزواج اهتماما واسعا عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، حيث انتشر مقطع فيديو لمراسم "حفل الزواج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - ابو أمين الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:14
لهذا نجد أن المصائب حلت بنا من كل جانب ِِ لأفعالنا التي لا ترضي الله و الأمثلة أمامنا في بعض القصص التي جاء بها القرآن الكريم كيف عذب الله أقوام زاغت عن شريعته .
أقول لهذا الشخص إذا لم تستحيي فافعل ما شئت .
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57
2 - الإقامة الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:15
من أجل وثيقة الإقامة يفعل الناس الكثير و من أجل الهروب من دار المخزن يغير الإنسان جلده، المخزن و خدامه هم سبب كل الكوارث التي يقدم عليها المغاربة و التي سوف يقدمون عليها مستقبلا لا شك.
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-34
3 - نعبمة(ح) الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:15
حسبنا الله ونعم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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43
4 - محارب سابق الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:15
من علامات الساعة...
لم يعتبروا بوباء كورونا الذي تفشي في العالم.
اللهم لطفك يارب.
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35
5 - الصياد الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:17
علاش الصدمة .. لا تهمنا مؤخرته ... لنوفر صدماتنا لأشياء اهم
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28
6 - ألله يدينا ف الضوء الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:19
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
على قلة لعيالات
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22
7 - مغربي الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:21
اش هاد الشي ولينا كنشوفو في هاد البلاد حسبي الله ونعم الوكيل
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15
8 - Sambo الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:21
الله اما احفضني واخفض اولادي واحفض جميع المسلمين والمسلمات من كل شر وعمل لا يرضيك
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27
9 - مواطن الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:22
السؤال المطروح من أين. لهذا الزواج.الخبيث...ان يكون. ذكر مريض. يفحش بذكر هو الاخر مريض... أيضا. الشذوذ الجنسي هو. مرض خبيث عضال. يفتك بالبشرية...
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8
10 - التازي الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:24
قوم لوط كانوا كيديرو نفس الشي وانزل الله عليهم العذاب ارسل سيفط ليهوم جبريل عليه السلام هز بهم الارض تال السماء وقلبها بهم وفهاد العصر كاع المعاصي اللي كانت كادار هادي قرون كدار دابا وكثر وبالصوت وبالصورة ولكن علاش الله سبحانه مابغاش ينزل على هاد الامة شي عقاب وعذاب اللي فرمشة عين كلشي يتمحا !!! حيت الله سبحانه قال ( وأرسلناك رحمة للعالمين ) الله يلطف بينا ويهدي اللي ضال حرام هادشي اللي كنسمعوا
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5
11 - مغربي قح الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:24
هذه نتائج الإذلال التي يريدها لنا دعاة الحرية الفردية والجمعيات الحقوقية الداعمة لها نسأل الله اللطف
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13
12 - الفتنة الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:25
ونقول لماذا هذه المحنة وهذه الأوبئة.فعلا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
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14
13 - X-man الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:25
حسبي بالله ونعم الوكيل، هاد بنادم ماشي مغربي اصيل، طيح بسمعة اسلام ومسلمين، حرام باش نسمع ا بحال هاد الاخبار، ومن أحسن ما تطلع في...
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7
14 - زمان العجائب الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:25
ما دمت في المغرب فلا تستغرب بالسيف يكون الجفاف و كورونا وزيد وزيد الله يعفو ويهدي ما خلق
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-3
15 - Ra cha الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:26
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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11
16 - مسلمة الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:26
لا حول ولا قوة الا بالله. ياربي تلطف بينا.اش هاذ العجب .شيء مثير للاشمئزاز.
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6
17 - خالد الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:26
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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4
18 - sam الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:27
اخبار مقززة لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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8
19 - التشاش الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:29
خبر سينزل كالصاعقة على مجتمعنا لانه دخيل علينا و هادا من اسباب الامراض و الاوبئة ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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2
20 - آخر الزمان الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:30
نحن في آخر الزمان فلا تستغربوا لقد أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديته لا تقوم الساعة حتى يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء والحديت طويل
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2
21 - الدليمي الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:30
هدا هو الوباء الي حدر منو مدير منظمة الصحة العالمية الله اعلم حيت سمعت شي قنوات كايهضرو على هاتشي هاتشي غادي يكتر غادي يولي وباء عالمي الله يخفض
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1
22 - AnWaR_SaMi الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:31
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
هذه علامة من علامات الساعة
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
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8
23 - amaghrabi الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:34
اعتقد ان الغريزة الجنسية اصبحت لا تقاوم لا بالاخلاق ولا بالتربية الاسلامية ولا بالعائلات المحافظة في تخترق جميع الحدود ولا يبالي صاحبها سواء كانت انثى اوذكر بمحيظه المسلم او المحافظ او العرفي وخاصة في هذا العصر الذي اختلط به الغربي مع الشرقي والمسلم مع الاخرين,فلقد ذهب الحياء وذهب الوقار وذهب الاحترام وذهب الخوف فاصبح الانسان بصفة عامة يبحث عن مصالحه ويبحث عن غرائزه ولا يبالي بما يقوله الاخرون .فالذي يدعو الى الاخلاق الاسلامية السامية والحشمة والوقار اصبح مثل الذي كان يوقظ الناس في رمضان اثناء السحور واذا به اليوم يجد الناس تمشي في الشوارع رجعة الى بيوتها لتتسحر وبالتالي انتهت خدمة هذا الذي نسيت اسمه بالعربية .
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24 - مغربية الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:36
الله يدل بيهم وبلي عطاهم الحق يديروا هاد الشي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا لا تواخدنا بما فعله السفهاء منا ،
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25 - ملاحظ سابق الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:36
الآية الكريمة(أولئك جزاؤهم أن عليهم نعلة الله والملائكة والناس أجمعين ) صدق الله العظيم
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26 - FARHAT الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:37
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم ان نسألك حسن الخاتمة اللهم ابعد عن أمة الإسلام كل مكروه يارب العالمين
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27 - FENANE الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:37
هذا موضوع لا يستحق التعليق ،قاطعوه جزاكم الله خيرا.لا داعي التعليق او وضع رقم 0 اننا مسلمون ونبينا سيدنا لوط مسلم فلا تعلقوا انهم يريدون فقط الاحصائيات،
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28 - hamid الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:37
إلى صاحب التعليق رقم 2 الإقامة إن تمكن من الهروب من دار المخزن فكيف سيهرب من عدالة الله و إن تمكن من الحصول على أوراق الإقامة فكيف سينظر في وجه والديه و اصدقائه
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29 - اسماعيل الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:38
بغيت غير نعرف شنو الدخل ديال الجمعويين فالقضية. مخليين الاجرام وقلة الخدمات ومقابلين المغاربة لي هربو شكيديرو فحياتهم. التابعة يا لطيف. حتى انا ماكتعجبنيش المتلية ولكن كل واحد حر فحياتو. و الناس ديال مارتيل طبعا من حقهم يتعجبو ولكن الجمعويين علاش؟
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30 - hassani الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:40
من منهم الزوج ومن الزوجة دوم شك أنهما يثبادلان الأدوار يعني التناوب ادا بليتم على الأقل استتروا
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