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كُتّاب وآراء
زواج مثلي مغربي بإسباني يصدم معارفه بمارتيل
شهدت مدينة سبتة المحتلة عقد زواج مثلي مختلط بين شاب من أصول مغربية وصديقه الإسباني الذي كان يعيش معه لسنوات عديدة.
وأثار زواج المثلي المغربي، المسمى نصير، من صديقه الإسباني، صدمة في أوساط جمعويين ومعارفه بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، خاصة حي كطلان الشعبي حيث ينحدر الشاب المغربي.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق لزواج الشاب البالغ من العمر حوالي 26 سنة، من صديقه المثلي وسط كنيسة، كما لقي هذا الزواج اهتماما واسعا عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، حيث انتشر مقطع فيديو لمراسم "حفل الزواج".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
أقول لهذا الشخص إذا لم تستحيي فافعل ما شئت .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لم يعتبروا بوباء كورونا الذي تفشي في العالم.
اللهم لطفك يارب.
على قلة لعيالات
هذه علامة من علامات الساعة
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين