"كورونا" يُزهق أرواح 38 شخصاً .. وشفاء 2127 من "الفيروس"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" مقابل شفاء 2127 شخصاً، بينما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 251، منها 49 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 1889 حالة جديدة، فقد سجلت أغلبها، كما العادة، في جهة الدار البيضاء سطات بـ 793 حالة، منها 691 بالدار البيضاء، و34 بالنواصر، و23 بسطات، و20 بالمحمدية، و10 ببرشيد، و9 بمديونة، و6 بالجديدة.

في الرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات الجديدة حلت جهة درعة تافيلالت بـ 234 حالة، منها 85 بالرشيدية، و64 بميدلت، و46 بزاكورة، و22 بتنغير، و17 بورزازات، فيما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 198 حالة، منها 71 بسلا، و42 بسيدي سليمان، و37 بالصخيرات تمارة، و23 بالرباط، و14 بسيدي قاسم، و6 بالخميسات، و5 بالقنيطرة.

وأفرزت جهة مراكش آسفي 184 حالة جديدة، منها 126 بمراكش، و16 بالصويرة، و13 بالحوز، و10 بقلعة سراغنة، و9 باليوسفية، و5 بالرحامنة، و3 بشيشاوة، وحالتان بآسفي. وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 153 حالة، منها 41 ببني ملال، و32 بخريبكة، و31 بأزيلال، و25 بخنيفرة، و24 بالفقيه بنصالح.

جهة فاس مكناس نالت 85 حالة، منها 32 بفاس، و17 بمكناس، و16 بتازة، و11 بصفرو، و7 بإفران، و6 بتاونات، و3 بالحاجب، و2 ببولمان، بينما سجلت 74 إصابة في جهة سوس ماسة، منها 53 بأكادير إدوتنان، و21 بإنزكان آيت ملول.

بقية الإصابات توزعت على طنجة تطوان الحسيمة بـ 72 حالة، منها 36 بطنجة أصيلة، و30 بتطوان، و4 بالمضيق الفنيدق، وحالة في كل من الفحص أنجرة والعرائش. وجهة الداخلة وادي الذهب بـ 73 حالة، كلها بوادي الذهب.

وسجلت 36 حالة في جهة الشرق، منها 24 بوجدة أنكاد، و3 حالات في كل من جرسيف والدريوش، و2 في كل من تاوريرت والناظور وجرادة، فيما نالت جهة العيون الساقية الحمراء 15 حالة، منها 11 بالعيون، و3 بالسمارة وحالة بطرفاية، ثم جهة كلميم واد نون بحالتين بكلميم.

وعلى مستوى الوفيات الجديدة، فقد سجلت الدار البيضاء 16 وفاة، و4 وفيات بمراكش، و3 وفيات بتنغير، و3 وفيات بخنيفرة، وحالتي وفاة بالجديدة، ومثلهما بتازة، وحالة وفاة في كل من ببني ملال، والفقيه بنصالح، وفاس، ومكناس، وأكادير إداوتنان، وتطوان، ووادي الذهب، ووجدة أنكاد.