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مدينة مليلية ترصد 41 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"
الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:16
سجّلت مدينة مليلية المحتلّة، الخميس، 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي أعلى حصيلة يومية مسجّلة منذ بداية انتشار الوباء.
ويتابع العلاجَ حاليا من "كوفيد-19" ما مجموعه 344 شخصا، منهم 15 في مستشفى "كومركال" وشخص واحد داخل وحدة العناية المركّزة.
يذكر أن عدد الوفيات في الثغر المحتل بلغ 3 حالات، فيما وصلت حصيلة المتعافين من المرض إلى 202 حالة.