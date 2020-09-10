24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة (5.00)

  2. احجيج يقرّب أذهان الطّلّاب مِن علم الاجتماع بـ"لغة أكاديميّة مغاربيّة" (5.00)

  3. أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية (5.00)

  4. الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة (5.00)

  5. المغرب ضمن قائمة البلدان الأكثر أمانا للمسافرين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مدينة مليلية ترصد 41 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

مدينة مليلية ترصد 41 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

مدينة مليلية ترصد 41 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:16

سجّلت مدينة مليلية المحتلّة، الخميس، 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي أعلى حصيلة يومية مسجّلة منذ بداية انتشار الوباء.

ويتابع العلاجَ حاليا من "كوفيد-19" ما مجموعه 344 شخصا، منهم 15 في مستشفى "كومركال" وشخص واحد داخل وحدة العناية المركّزة.

يذكر أن عدد الوفيات في الثغر المحتل بلغ 3 حالات، فيما وصلت حصيلة المتعافين من المرض إلى 202 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.