مدينة مليلية ترصد 41 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت مدينة مليلية المحتلّة، الخميس، 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي أعلى حصيلة يومية مسجّلة منذ بداية انتشار الوباء.

ويتابع العلاجَ حاليا من "كوفيد-19" ما مجموعه 344 شخصا، منهم 15 في مستشفى "كومركال" وشخص واحد داخل وحدة العناية المركّزة.

يذكر أن عدد الوفيات في الثغر المحتل بلغ 3 حالات، فيما وصلت حصيلة المتعافين من المرض إلى 202 حالة.