"كورونا" يُنهي حياة 5 أشخاص بجهة بني ملال

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ضمنها 42 حالة بإقليم بني ملال، و24 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و25 حالة بإقليم خنيفرة، و32 حالة بإقليم خريبكة، و31 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 3836 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الخميس، 108 حالات شفاء جديدة، منها 28 حالة بإقليم بني ملال، و6 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و39 حالة بإقليم خنيفرة، و24 حالة بإقليم أزيلال، و11 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 2903 حالات.

وفيما يخص الوفيات، فقد أحصت الجهة 5 حالات جديدة؛ 3 حالات بإقليم خنيفرة، وحالة واحدة بكل من إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح (أول حالة وفاة في صفوف الأطر الصحية بإقليم الفقيه بن صالح)، ليصل الإجمالي إلى 48 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 870 حالة، كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 92517 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كشفت، الخميس، تسجيلَ 1889 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 79767 حالة في المغرب.