طلبة سيدي سليمان يطلبون توفير النقل للقنيطرة

هسبريس من الرّباط

في مراسلة إلى رئيسَي المجلسَين البلدي والإقليميّ بسيدي سليمان، طالب مجموعة من طلبة المدينة بتوفير التّنقّل لهم من وإلى جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة، خلال فترة الامتحانات التي تمتدّ ثلاثة أسابيع مِن شهر شتنبر الجاري.

وجاء في نصّ المراسَلة الموجّهة من الطلبة إلى رئيس المجلس البلدي بسيدي سليمان أنّ مقصد هذا الطّلب هو "حماية سلامة الطّلبة، بتجنيبِهم الإصابة بفيروس كورونا، ومساعدتهم على تحصيل دراسيّ جيّد".

وتبنّت منظّمة التجديد الطّلابي-فرع القنيطرة هذا المطلب؛ فوجَّهَت طلبا لتوفير النقل للطلبة إلى القنيطرة إلى رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، مذكّرة بالوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد إثر جائحة "كورونا"، وصعوبة التنقل بين الأقاليم التي يقطن بها طلبة جامعة ابن طفيل.

ودعت المنظّمة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان إلى "توفير النقّل، أو التّنسيق من أجل توفيرِه بالشّكل الذي يسمَح للطّلبة باجتياز الامتحان في ظروف جيّدة تحميهم من انتشار الفيروس، وتضمن لهم الحقَّ في اجتياز الامتحانات".

وفي هذا السياق، قالت نزهة الحشلافي، طالبة من مدينة سيدي سليمان، إنّ طلبة المدينة قد "وضعوا طلبا يراعي كافة الإجراءات القانونية لدى المجلس الإقليمي والمجلس البلديّ، يطالبون فيه باحترام تامّ كافّةَ السلطات المحلية بتوفير النّقل خلال فترة الامتحانات، قصدَ تسهيل عمليّة اجتيازِها، وتوفير ظروف ملائمة تليق بالوضعيّة الرّاهنة الصّعبة التي يعيشها المغرب".

وأضافت أن "الطّلبة خلال هذه الفترة الحسّاسة يعيشون ظروفا صعبة، منها ما هو ذاتيّ متعلّق بالظروف المادية والنفسيّة، ومنها ما هو موضوعيّ مرتبط بالانتشار السريع للفيروس، وبالتالي صعوبة التنقّل".

وتابعت الحشلافي قائلة: "من قلب هذه الوضعيّة الحرجة، نطالب بتضافر كافّة الجهود الوطنيّة، وندعو السّلطات المحلية لمساعَدة طلبة مدينة سيدي سليمان، وتوفير النّقل لهم خلال هذه الفترة القصيرة والصّعبة، خاصّة وأن جائحة كورونا لا ترحم إهمالَ أيِّ طرف".