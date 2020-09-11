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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة
سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات على صعيد الجهة إلى 10747 منذ بداية الجائحة، من ضمنها 268 وفاة.
وتوزعت الإصابات الجديدة على عمالة طنجة أصيلة بـ36 حالة، وإقليم تطوان بـ30 إصابة، والمضيق الفنيدق بأربع حالات، والعرائش والفحص أنجرة بحالة واحدة بكل منهما.
في المقابل، ارتفع عدد المتعافين بالجهة إلى 9882 حالة، عقب تسجيل 122 حالة شفاء، من ضمنها 62 بطنجة أصيلة، و21 بكل من تطوان والحسيمة، و8 حالات شفاء بشفشاون، ثم 5 متعافين بالعرائش والمضيق الفنيدق.
وبلغة الأرقام دائما، سجلت الجهة حالة وفاة واحدة، ليصل معدل الإماتة بالفيروس في الجهة إلى 2.5 في المائة، بينما بلغت نسبة الشفاء 91 في المائة، في وقت بلغ فيه عدد الحالات النشطة 597 حالة إلى حدود الساعة السادسة من مساء الخميس.