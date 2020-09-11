24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة (5.00)

  2. احجيج يقرّب أذهان الطّلّاب مِن علم الاجتماع بـ"لغة أكاديميّة مغاربيّة" (5.00)

  3. أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية (5.00)

  4. الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة (5.00)

  5. المغرب ضمن قائمة البلدان الأكثر أمانا للمسافرين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة
صدور أيوب من تطوان
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 01:29

سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات على صعيد الجهة إلى 10747 منذ بداية الجائحة، من ضمنها 268 وفاة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على عمالة طنجة أصيلة بـ36 حالة، وإقليم تطوان بـ30 إصابة، والمضيق الفنيدق بأربع حالات، والعرائش والفحص أنجرة بحالة واحدة بكل منهما.

في المقابل، ارتفع عدد المتعافين بالجهة إلى 9882 حالة، عقب تسجيل 122 حالة شفاء، من ضمنها 62 بطنجة أصيلة، و21 بكل من تطوان والحسيمة، و8 حالات شفاء بشفشاون، ثم 5 متعافين بالعرائش والمضيق الفنيدق.

وبلغة الأرقام دائما، سجلت الجهة حالة وفاة واحدة، ليصل معدل الإماتة بالفيروس في الجهة إلى 2.5 في المائة، بينما بلغت نسبة الشفاء 91 في المائة، في وقت بلغ فيه عدد الحالات النشطة 597 حالة إلى حدود الساعة السادسة من مساء الخميس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.