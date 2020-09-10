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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
أودى وباء "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحياة شخصين بجهة درعة تافيلالت انفرد بهما إقليم ورزازات، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للوفيات جراء الجائحة على صعيد الجهة إلى 105 حالات.
ووفق ما أعلنت عنه المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء الخميس، فقد أحصت جهة درعة تافيلالت 130 حالة شفاء إضافية، منها 48 حالة بإقليم الرشيدية، و29 حالة بإقليم ميدلت، و28 حالة بإقليم زاكورة، و13 حالة بإقليم ورزازات، و12 حالة بإقليم تنغير، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء بعموم الجهة إلى 2597 حالة شفاء.
وفي ما يتعلق بحالات الإصابات بـ"كوفيد-19"، أوردت المديرية الجهوية للصحة أنه جرى، خلال الفترة المذكورة، تسجيل 234 إصابة جديدة رفعت إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 4359 حالة مؤكدة.
وتوزعت الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس على الرشيدية بـ85 حالة، وإقليم ميدلت بـ64 حالة، وإقليم زاكورة بـ46 حالة، وإقليم تنغير بـ22 حالة، وإقليم ورزازات بـ17 حالة.
ووفق البيانات الرسمية ذاتها، أصبح يوجد رهن العلاج من الإصابة من "كوفيد-19"، بعموم جهة درعة تافيلالت، ما مجموعه 1657 حالة، فيما بلغ مجموع الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 65679 حالة.