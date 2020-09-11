"أطر العدل" يستفيدون من تحاليل "كورونا" بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

في إطار التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا، أنهى فريق طبي تابع للمديرية الجهوية للصحة بأكادير، الخميس، مجموعة من التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس "كورونا" لفائدة قضاة وموظفي العدل بالدائرة الاستئنافية لأكادير، إلى جانب أعضاء نقابة هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون.

وأتت المبادرة، التي استفاد منها أزيد 400 إطار في وزارة العدل، في إطار تنزيل دورية كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس النيابة العامة ووزير العدل؛ التي دعت قضاة وموظفي العدل إلى إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس "كوفيد-19"، قبل مباشرة عملهم بمختلف المحاكم بعد استفادتهم من الرخص الإدارية.

وجرت العملية، وفق القائمين عليها، في إطار برنامج شامل، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة؛ وذلك من أجل "ضمان استئناف آمن وسليم للعمل الجماعي داخل مختلف مرافق المؤسسات القضائية بنفوذ الدائرة الاستئنافية لأكادير"، كما جاءت "في إطار الإجراءات الاستباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد".

وأشرف على المرحلة الختامية للعملية، التي جرى تنزيلها بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل، كل من الوكيل العام للملك، عبد الكريم الشافعي، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، عبد الله الجعفري.

وأعرب عدد من المعنيين عن استحسان الظروف التي مرت منها العملية، إذ "راعت السلامة الصحية لمختلف القضاة وأطر وزارة العدل وأطر المهن القضائية المختلفة"، شاكرين "السلطات الولائية والصحية والأطقم الطبية والتمريضية على جهودها في هذا الإطار".