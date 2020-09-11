24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العطالة تصل إلى نسبة 13,4 في المائة وسط تركيا
- كيف تختار الحذاء المناسب لطفلك؟
- التعليم عن بُعد يطلق جدل "الابتزاز الإلكتروني" للمدارس في أمريكا
- تقرير: الحرارة ترتفع خلال السنوات الخمس القادمة
- انتقاد التامك لبرلمانيين يفتح الصراع بين النواب و"إدارة السجون"
أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية (5.00)
إغلاق مدارس البيضاء يفتح مواجهة بين الأسر والمؤسسات الخاصة (5.00)
رصيف الصحافة: اختفاء طفل يتحول إلى "قضية رأي عام" في طنجة (5.00)
- هذه تفاصيل تفكيك خلية إرهابية متطرفة وإنقاذ المغرب من "حمام دم" - (85)
- زواج مثلي مغربي بإسباني يصدم معارفه بمارتيل - (83)
- أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية - (64)
- مدارس خصوصية ترفض تنفيذ أحكام تسليم شهادات مغادرة التلاميذ - (60)
- حركية الدبلوماسية المغربية في الملف الليبي تفاقم العزلة الجزائرية - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رحلة بحرية جديدة تربط طنجة بالجزيرة الخضراء
أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تنظيم رحلة بحرية جديدة يوم 19 شتنبر الجاري للمسافرين من حاملي الجنسية الإسبانية أو الذين يحملون تصريح إقامة في إسبانيا، والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.
الموعد النهائي لطلب الحجز هو 17 شتنبر الجاري، تقول السفارة الإسبانية، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا.
ومن المنتظر أن تنطلق يوم غد السبت رحلة بحرية من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، وهي الرحلة رقم 30 من نوعها.
وأعلنت السفارة الإسبانية في وقت سابق عن مغادرة الرحلة رقم 29 من ميناء طنجة صوب ميناء الجزيرة الخضراء، وعلى متنها 717 راكبا و199 سيارة.
وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي، 20 ألف شخص.
ونبهت السفارة الإسبانية بالرباط مواطنيها والمقيمين على أراضيها إلى الحرص على "السفر في أمان وبكل مسؤولية" هذه السنة أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم.
وقالت: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد فيما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".