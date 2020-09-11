رحلة بحرية جديدة تربط طنجة بالجزيرة الخضراء

هسبريس - أمال كنين

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تنظيم رحلة بحرية جديدة يوم 19 شتنبر الجاري للمسافرين من حاملي الجنسية الإسبانية أو الذين يحملون تصريح إقامة في إسبانيا، والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

الموعد النهائي لطلب الحجز هو 17 شتنبر الجاري، تقول السفارة الإسبانية، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا.

ومن المنتظر أن تنطلق يوم غد السبت رحلة بحرية من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، وهي الرحلة رقم 30 من نوعها.

وأعلنت السفارة الإسبانية في وقت سابق عن مغادرة الرحلة رقم 29 من ميناء طنجة صوب ميناء الجزيرة الخضراء، وعلى متنها 717 راكبا و199 سيارة.

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي، 20 ألف شخص.

ونبهت السفارة الإسبانية بالرباط مواطنيها والمقيمين على أراضيها إلى الحرص على "السفر في أمان وبكل مسؤولية" ‏هذه السنة أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم.

وقالت: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد فيما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".