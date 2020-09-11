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كُتّاب وآراء
"كوفيد 19" يصيب طبيبا في "مستعجلات خريبكة"
كشفت تحاليل مخبرية، الجمعة، عن إصابة طبيب يعمل بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة بفيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت مصادر هسبريس أن اكتشاف إصابة الطبيب بـ"كوفيد 19" جاءت إثر ظهور بعض الأعراض عليه، قبل أن تتأكّد إصابته بالعدوى بعد إخضاعه للتحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس.
ومباشرة بعد التأكد من إصابة الطبيب، عملت المصالح التابعة للمرفق الصحي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة على إخضاعه للفحوصات والعلاجات التي يستفيد منها باقي المصابين بالفيروس؛ فيما تعمل المصالح المختصة على جرد لائحة المخالطين للحالة المسجّلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
وشعب لا يهتم في الشوارع في المقاهي في الأسواق بدون كمامات ويعرضون آخرون للخطر
أيها الشعب هذا المرض إسمه الطاعون وهو مثل النار مع الهشيم
اللهم أرفع عنا هذا الوباء