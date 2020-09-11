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الرئيسية | جهات | "كوفيد 19" يصيب طبيبا في "مستعجلات خريبكة"

"كوفيد 19" يصيب طبيبا في "مستعجلات خريبكة"

"كوفيد 19" يصيب طبيبا في "مستعجلات خريبكة"
صالح الخزاعي من خريبكة
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 15:19

كشفت تحاليل مخبرية، الجمعة، عن إصابة طبيب يعمل بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت مصادر هسبريس أن اكتشاف إصابة الطبيب بـ"كوفيد 19" جاءت إثر ظهور بعض الأعراض عليه، قبل أن تتأكّد إصابته بالعدوى بعد إخضاعه للتحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس.

ومباشرة بعد التأكد من إصابة الطبيب، عملت المصالح التابعة للمرفق الصحي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة على إخضاعه للفحوصات والعلاجات التي يستفيد منها باقي المصابين بالفيروس؛ فيما تعمل المصالح المختصة على جرد لائحة المخالطين للحالة المسجّلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ام رشيد الجمعة 11 شتنبر 2020 - 15:46
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه هؤلاء هم الجنود الحقيقيون وسط الوباء يتصارعون
وشعب لا يهتم في الشوارع في المقاهي في الأسواق بدون كمامات ويعرضون آخرون للخطر
أيها الشعب هذا المرض إسمه الطاعون وهو مثل النار مع الهشيم
اللهم أرفع عنا هذا الوباء
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6
2 - oujda48 الجمعة 11 شتنبر 2020 - 15:55
عيب والله حتى عيب بؤرة كورونا في مركز الاتصال بوجدة ADM قرب الجامعة اصابة عدة حالات بالوباء والمركز ما زال مفتوح والعمل فيه عادي كأن شيأ لم يكن اين المراقبة؟اين سلامة العاملين وابعاملات واين سلامة ذويهم وأين المسؤولين؟؟؟؟؟؟؟؟
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5
3 - مواطن الجمعة 11 شتنبر 2020 - 16:28
و ما لا أفهمه أيضا هو الحالات المكتشفة في المركز التجاري مرجان و المركز لازال يعمل بشكل عادي ألم يكن من الأجدر اقفاله إلى حين إيجاد المخالفين صراحة الوضع لا يدعو إلى الاطمئنان نتمنى السلامة و ان يشملنا الله برحمته و عطفه
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