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سلطات أكادير تعلن عن إغلاق الشواطئ والحدائق

سلطات أكادير تعلن عن إغلاق الشواطئ والحدائق
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 17:07

دفع التزايد المستمر لأعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بأكادير، وعموم أقاليم وعمالتيْ جهة سوس ماسة، السلطات العمومية إلى إعلان الشروع في تنزيل جملة من التدابير الرامية إلى الحماية والحد من انتشار الوباء.

وأعلنت سلطات ولاية جهة سوس ماسة أنها أقرّت إغلاق سوق الأحد لأسبوعين ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، نظرا لظهور بؤرة ما زالت مساعي السلطات جارية لتطويقها، إلى جانب إغلاق شواطئ أكادير ابتداء من يوم السبت.

ومن ضمن التدابير التي أُعلن عنها، بعد تقييم الحالة الوبائية والإحصائيات الأسبوعية ورصد تطور خطير للحالة في العدد وكذا الضحايا، إغلاق الحدائق العامة وتحديد توقيت الإغلاق بالنسبة للمحلات التجارية للقرب والمحلات التجارية الكبرى والمقاهي عند العاشرة مساء وبالنسبة للمطاعم عند الساعة الحادية عشرة مساء.

وفي سياق متصل، منحت السلطة الولائية الصلاحية للجان المختصة المحلية لاتخاذ كل الإجراءات الناجعة لاحترام التدابير الاحترازية الواقية من الوباء من طرف الأشخاص، داعية إلى "مزيد من التلاحم والتآزر والتضامن للحفاظ على الأرواح من الوباء، للانخراط والتفاعل الإيجابي من أجل محاصرة الوباء والحد من عدد ضحاياه".

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