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"بحارة تفنيت" يستفيدون من قوارب الصيد عصرية

"بحارة تفنيت" يستفيدون من قوارب الصيد عصرية
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 12 شتنبر 2020 - 05:30

أشرف جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، على تسليم دفعة جديدة من قوارب الصيد التقليدي ذات المواصفات العصرية، عددها 20 قاربا مصنوعا من مادة البوليستير، لفائدة بحارة تعاونية "تفنيت" بالجماعة الترابية سيدي بيبي.

وجاء المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 940 ألف درهم، من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار مقاربة تعتمدها السلطات الإقليمية لتحسين الدخل لفائدة فئات اجتماعية عريضة بعدد من جماعات الإقليم.

واطلع المسؤول الترابي، الذي كان مرفوقا بالمندوب الجهوي للصيد البحري ورئيس الجماعة والمستفيدين، على المواصفات التقنية التي يتوفر عليها هذا الصنف من القوارب، والتي تمكن المهنيين من ممارسة نشاطهم في شروط جيدة، مع احترام معايير السلامة، والسلاسة في الاستعمال، واقتصاد في استهلاك الوقود، وارتفاع في المردودية، وبالتالي تحسين دخل المستفيدين.

وبالمناسبة، ثمّن المستفيدون هذه المبادرة الهادفة إلى "تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية"، كما تم التنويه بـ"العناية التي يحظى بها قطاع الصيد التقليدي من طرف السلطات الإقليمية، من خلال عدد من العمليات التي همت تأهيل وتحسين المردودية وتوظيف مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتحقيق تلك الأهداف".

وسبق لعامل اشتوكة آيت باها أن أشرف على تسليم دفعة من هذه القوارب لفائدة تعاونية الدويرة بجماعة إنشادن، في إطار برنامج رصد له غلاف مالي قدره 1.6 ملايين درهم، ويستفيد منه حوالي 50 بحارا بجماعات سيدي بيبي وإنشادن وسيدي وساي.

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