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كُتّاب وآراء
بؤرة مهنية ترفع عدد الإصابات بكورونا في سوس
في حصيلة ثقيلة وغير مسبوقة، أعلنت المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة عن تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على صعيد الجهة، ليرتفع المجموع التراكمي للإصابات بالفيروس التاجي إلى 2179 حالة.
وعلى إثر ظهور بؤرة مهنية بإحدى الوحدات الصناعية بمدينة آيت ملول، احتلت عمالة إنزكان آيت ملول الصدارة من حيث عدد الإصابات الجديدة، والتي بلغت 224 حالة، فيما سجلت بأكادير إداوتنان 65 حالة، وباشتوكة آيت باها 25، وبتزنيت 15 حالة، وبتارودانت خمس حالات، وبإقليم طاطا إصابتان.
وحسب المعطيات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد تم تسجيل تعافي 15 حالة؛ منها تسع حالات بأكادير إداوتنان، وست حالات شفاء بإقليم طاطا، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء بالجهة 898 حالة شفاء.